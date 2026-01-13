Michael Carrick este noul antrenor lui Manchester United. Cine va face parte din staff-ul tehnicianului

Documentele urmează să fie semnate astăzi, iar fostul mijlocaș al „diavolilor roșii” va conduce prima sa ședință de pregătire miercuri, înaintea derby-ului din weekend cu Manchester City.

Carrick, fost mijlocaș al lui United, va avea un debut dificil pe banca tehnică, urmând să conducă echipa în derby-ul local cu Manchester City, programat sâmbătă pe stadionul Old Trafford.

Manchester United a ajuns la un acord cu Michael Carrick pentru a prelua banca tehnică a „Diavolilor Roșii”

Tehnicianul în vârstă de 44 de ani preia o formație aflată în criză, ocupând locul al șaptelea în Premier League, la 17 puncte în spatele liderului Arsenal.

Manchester United a fost deja eliminată din ambele cupe interne, iar înfrângerea de duminică, scor 1-2, pe teren propriu cu Brighton, în Cupa Angliei, a consfințit cel mai scurt sezon al "diavolilor roșii" din 1914-1915, cu doar 40 de partide disputate.

Pentru Carrick, această numire marchează o revenire pe un teren familiar: el a mai condus echipa ca interimar în 2021, după demiterea lui Ole Gunnar Solskjaer.

Presa britanică notează că atât Carrick, cât și Solskjaer s-au aflat pe lista scurtă a clubului pentru rolul de antrenor interimar, după plecarea portughezului Ruben Amorim, concediat săptămâna trecută.

Cine va face parte din staff-ul antrenorului Carrick

Potrivit BBC Sport, Carrick l-a ales pe Steve Holland – fostul antrenor secund al selecționerului Angliei, Gareth Southgate – drept „mâna sa dreaptă” în noul proiect de pe Old Trafford. Holland, 55 de ani, originar din Stockport, a antrenat anterior echipele Crewe Alexandra și Yokohama F. Marinos, iar în trecut a activat și la Chelsea.

În staff-ul noului tehnician al lui United se vor regăsi și Jonathan Woodgate, fost fundaș al rivalei Leeds United și colaborator apropiat al lui Carrick la Middlesbrough, precum și Jonny Evans, legendă a clubului, respectiv Travis Binnion, antrenor cu experiență la echipa de tineret.