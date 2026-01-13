Materialul a fost publicat marți și se bazează pe examinarea documentelor disponibile pe portalul oficial al actelor juridice al guvernului rus.

Datele analizate arată că, din cel puțin 1.010 de decrete emise anul trecut, 449 au fost clasificate, fiind inaccesibile publicului larg. Procentul exact indicat de Vyorstka este de 44,5%, o pondere care confirmă un nivel ridicat de secretizare în activitatea executivă a Kremlinului.

Creștere față de anul precedent, dar sub nivelurile maxime din anii de război

Comparativ cu anul 2024, nivelul de secretizare a crescut cu 3,4 puncte procentuale. Cu toate acestea, potrivit analizei, proporția decretelor clasificate rămâne ușor sub maximele istorice înregistrate în primii doi ani ai invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, perioadă în care gradul de opacitate administrativă atinsese cote și mai ridicate.

Această evoluție indică o continuitate a practicii de a ascunde o parte semnificativă a deciziilor prezidențiale, chiar dacă intensitatea secretizării nu mai atinge nivelurile din fazele inițiale ale conflictului militar.

Decrete publice, dar cu tematică predominant militară

Din totalul documentelor analizate, 561 de decrete au fost făcute publice. Dintre acestea, Vyorstka arată că 52 au avut ca obiect acordarea unor titluri onorifice unor unități militare specifice. Acest detaliu evidențiază faptul că o parte consistentă a decretelor vizibile publicului este legată direct de structurile armate și de recunoașterea formală a acestora.

Restul decretelor publicate acoperă alte domenii administrative, însă analiza se concentrează în mod special pe diferența dintre documentele accesibile și cele clasificate, precum și pe tipologia deciziilor care ajung să fie ascunse.

Rolul decretelor secrete în aparatul de stat rus

Publicația de investigație subliniază că decretele secrete sunt utilizate, de regulă, pentru acțiuni administrative extrem de sensibile. Printre acestea se numără acordarea de distincții militare soldaților aflați în prezent în luptă sau acordarea unor astfel de recompense, precum și grațierile acordate unor deținuți condamnați, recrutați ulterior în armată.

Acest tip de documente nu este publicat pe portalul oficial, tocmai din cauza naturii informațiilor conținute și a implicațiilor directe asupra operațiunilor militare și a politicilor de personal din cadrul forțelor armate, scrie Moscow Times.

Un precedent notoriu: un decret secret din 2006

Vyorstka amintește și un caz documentat anterior de serviciul rus al BBC, care a relatat că Vladimir Putin a semnat, în 2006, un decret secret prin care i-a acordat lui Evgheni Prigojin, liderul decedat al grupării Wagner, Medalia Ordinului „Pentru Merit față de Patrie”, clasa I. Documentul nu a fost făcut public la momentul respectiv, iar existența sa a devenit cunoscută abia ulterior, în urma investigațiilor jurnalistice.

