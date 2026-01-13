Declarațiile sale au fost făcute pentru presa britanică, unde a explicat că utilizarea unor sosii este „logică și normală” pentru un lider expus constant amenințărilor de asasinat. Dearlove spune că pericolele la adresa liderului de la Kremlin au crescut semnificativ după invazia Ucrainei, inclusiv din cauza posibilității unor atacuri cu drone.

Vladimir Putin ar avea dubluri pentru aparițiile publice

În opinia sa, dublurile nu ar fi folosite în întâlniri diplomatice sau în contexte care presupun interacțiuni directe, ci mai ales la evenimente publice, în aer liber sau în zone greu de controlat, unde presa și publicul se află la distanță.

Astfel de apariții, vizite în fabrici, evenimente pentru publicul larg sau deplasări simbolice, ar fi, potrivit fostului șef MI6, cele mai probabile situații în care ar putea apărea o sosie a lui Putin. Speculațiile privind folosirea dublurilor de către președintele rus circulă de ani de zile, alimentate de zvonuri legate de starea sa de sănătate, scrie Kyivpost.com.

Kremlinul susține că sunt doar „teorii ale conspirației”

Kremlinul a respins constant aceste afirmații, catalogându-le drept teorii conspiraționiste. În schimb, oficiali din serviciile de securitate ale Ucrainei au susținut în repetate rânduri că mai multe persoane asemănătoare cu Putin ar fi antrenate special pentru astfel de apariții, unele dintre ele recurgând chiar la intervenții estetice pentru a semăna cât mai bine cu liderul rus.

În 2023, o analiză realizată de un post japonez de televiziune cu ajutorul inteligenței artificiale a identificat diferențe notabile între diverse apariții publice ale lui Putin, sugerând că unele dintre ele ar fi putut fi realizate de persoane diferite. Utilizarea dublurilor de către lideri autoritari nu este o practică nouă. De-a lungul timpului, figuri precum Saddam Hussein, Joseph Stalin, Fidel Castro sau Kim Jong-un au fost asociate cu strategii similare, menite să reducă riscul unor atentate și să creeze confuzie în rândul adversarilor.