Foști angajați au vorbit, revoltați, pentru Bistriteanul.ro, despre condițiile de muncă de la restaurantul unde lucra tânărul găsit mort. „Se muncea și 24 de ore continuu. Se vedea că era obosit”, a mărturisit un fost angajat, care a precizat că a plecat după ce luni la rând nu i s-a întocmit carte de muncă.

Potrivit documentului medico-legal, Bogdan Țiolan a suferit o criză de epilepsie care a dus la un stop cardio-respirator fatal.

Afecțiunea de care suferea nu era compatibilă cu joburi extrem de solicitante și, mai ales, cu un regim de lucru prelungit.

Tânărul de doar 18 ani a fost găsit mort, în weekend, într-o încăpere a restaurantului în care lucra, după ce cu o zi înainte servise la două evenimente, iar duminică ar fi urmat să participe la încă unul.

Inspectoratul Teritorial de Muncă a deschis o anchetă privind moartea tânărului.