Echipajele Detașamentului Zalău au ajuns în scurt timp la fața locului și au găsit apartamentul cuprins de fum dens. Pompierii au acționat simultan pentru stingerea incendiului, evacuarea locatarilor și verificarea încăperilor pentru a se asigura că nicio persoană nu a rămas prinsă în interior.

Un rănit și mai multe persoane afectate

Un bărbat a suferit arsuri în urma exploziei și a fost preluat de echipajul de terapie intensivă mobilă. Conform informării Ministerului Sănătății, persoana este inconștientă, intubată, cu arsuri ale căilor respiratorii a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Alte nouă persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind evaluate pentru expunere la fum și atac de panică.

Planul Roșu de Intervenție, activat

Având în vedere amploarea incidentului și numărul mare de persoane implicate, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. În total, 18 locatari au fost evacuați din imobil.

La fața locului au fost mobilizate:

3 autospeciale de stingere

1 autospecială pentru transportul victimelor multiple

4 ambulanțe SMURD

2 ambulanțe SAJ

Incendiul a fost lichidat, verificările continuă

Focul a fost stins, iar pompierii acționează în continuare pentru ventilarea spațiilor și pentru verificări suplimentare, astfel încât să se asigure că nu există riscuri de reaprindere.

