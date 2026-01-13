Audierea urma să aibă loc cu ușile închise, la ora 10.00, însă potrivit Fox News, Clinton nu a fost văzut nici înainte, nici după intervalul stabilit.

Președintele comisiei, republicanul James Comer, a avertizat că, în absența fostului lider de la Casa Albă, vor fi inițiate proceduri pentru a-l declara în disprețul Congresului.

„Săptămâna viitoare, Comisia pentru Supraveghere va merge mai departe cu procedura de sancționare a lui Bill Clinton pentru sfidarea Congresului”, a declarat Comer, marți dimineață.

Printre congresmenii prezenți la reuniune s-au numărat Lauren Boebert (Colorado) și Scott Perry (Pennsylvania), ambii membri republicani ai Camerei.

Și Hillary Clinton fusese citată să se prezinte miercuri, însă, potrivit sursei citate, este puțin probabil ca aceasta să onoreze citația.

Avocații familiei Clinton au trimis o scrisoare oficială comisiei, în care contestă legalitatea citațiilor transmise.

„Citațiile emise către președintele și secretarul Clinton sunt invalide și neexecutabile din punct de vedere legal”, se arată în document.

Apărătorii celor doi au cerut președintelui Comisiei să dea dovadă de „bună-credință” pentru a detensiona conflictul juridic apărut.