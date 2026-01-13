„Case ale fricii”: mărturii despre izolare și control strict

Cele două femei – una fostă lucrătoare în gospodăria artistului, cealaltă fizioterapeut personal – afirmă că în 2021 ar fi fost supuse unor comportamente abuzive repetate. Ele au descrie reședintele de lux ale celebrului solist drept locuri în care personalul trăia sub presiune constantă, supraveghere și reguli rigide.

Potrivit investigației, angajații ar fi fost izolați de exterior, monitorizați permanent și supuși unui regim disciplinar dur, în special femeile.

Prima mărturie: „Nu aveam libertate”

Prima denunțătoare, identificată sub numele fictiv Rebecca, spune că avea 22 de ani când ar fi fost obligată să întrețină relații sexuale neconsimțite cu artistul, pe atunci în vârstă de 77 de ani. Ea povestește că situația se repeta frecvent și că ajunsese să se simtă „ca o mașinărie”, incapabilă să se opună.

După ce a părăsit locul de muncă, tânăra ar fi avut nevoie de sprijin psihologic pentru a depăși anxietatea și depresia instalate ulterior.

A doua mărturie: atingeri forțate și abuzuri în spații private

Cea de-a doua femeie, Laura, fost fizioterapeut personal, susține că, deși făcea parte dintr-un grup restrâns de angajate considerate privilegiate, ar fi fost victima unor atingeri nedorite, săruturi forțate și acte sexuale neconsimțite. Unele incidente s-ar fi petrecut chiar pe plajă sau în piscina vilei.

Ea descrie și zile de lucru de până la 16 ore, într-o atmosferă tensionată, în care limitele personale nu erau respectate.

Investigația: documente și mărturii care conturează un tipar de abuz

Jurnaliștii au intervievat în total 15 foști angajați, iar declarațiile lor ar indica un comportament repetitiv, bazat pe intimidare și umilire. Afirmațiile celor două femei ar fi susținute de mesaje, fotografii, documente de călătorie și rapoarte medicale.

Ambele beneficiază în prezent de sprijin juridic din partea unei organizații internaționale pentru drepturile omului.

Fără reacție din partea artistului

Julio Iglesias și avocatul său nu au oferit niciun punct de vedere până acum, în ciuda solicitărilor repetate. O reprezentantă a personalului a respins însă acuzațiile, numindu-le „invenții”.