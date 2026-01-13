Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a anunțat marți că suspectul a fost reținut pentru omor calificat. Ancheta arată că faptele ar fi fost comise pe 19 decembrie, iar autorul a încercat să își creeze un alibi, prezentându-se drept un trecător care ar fi găsit trupurile întâmplător, scrie Bihoreanul.

Anchetatorii au stabilit că victimele – un bărbat de 47 de ani și o femeie de 46 de ani – care locuiau de mai mult timp în pavilioanele abandonate din stațiune și își câștigau traiul din colectarea materialelor reciclabile, au fost ucise chiar de cel care, pe 1 ianuarie, a anunțat la 112 că ar fi „descoperit” cadavrele.

Crimele s-ar fi produs pe 19 decembrie, iar suspectul și-ar fi lovit victimele în zona capului cu o bară metalică.

Bărbatul a fost reținut, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc dubla crimă.