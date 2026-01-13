Reguli impuse de Consiliul General al Municipiului București

Încă din 2010, Consiliul General al Municipiului București a stabilit norme clare pentru proprietarii de imobile pe timp de iarnă. Aceștia trebuie să asigure curățenia zăpezii și gheții de pe trotuarele din fața proprietăților lor și să elimine țurțurii formați la nivelul acoperișurilor sau al altor elemente ale clădirilor. Măsurile trebuie aplicate în maxim 24 de ore de la încheierea ninsorii, pentru a proteja siguranța pietonilor.

Amenzi pentru persoane fizice

Cei care nu respectă aceste obligații riscă sancțiuni contravenționale între 200 și 500 de lei. Aceste amenzi se aplică pentru necurățarea trotuarului sau pentru neîndepărtarea țurțurilor care ar putea pune în pericol trecătorii.

Sancțiuni mai dure pentru firme și instituții

Pentru persoanele juridice, amenzile sunt semnificativ mai mari, între 500 și 2.000 de lei, în funcție de gravitatea situației și de riscurile pentru siguranța publică. Obligațiile se aplică tuturor entităților care dețin sau administrează imobile cu deschidere la domeniul public.

Cine aplică aceste sancțiuni

Poliția Locală a Municipiului București și polițiile locale ale celor șase sectoare au competența de a constata contravențiile și de a aplica amenzile. Controlul se realizează fie în urma sesizărilor primite, fie prin verificări directe, mai ales după episoade de ninsoare puternică.

Vremea a făcut ravagii în România. Drumuri blocate în mai multe zone din țară

Șoferii, atenție la mașinile acoperite de zăpadă

Cei care pornesc la drum cu autoturismele acoperite de zăpadă și gheață se expun la sancțiuni drastice. Codul Rutier prevede amenzi importante pentru parbrize, geamuri sau plăcuțe de înmatriculare murdare, iar câteva minute economisite pentru curățarea mașinii pot transforma graba în amenzi de mii de lei.

Obligația vizibilității complete

Conducătorii auto trebuie să curețe integral parbrizul, luneta și geamurile laterale, asigurând vizibilitatea necesară pentru circulație. Nerespectarea acestei reguli poate fi sancționată cu până la 4.050 de lei, conform legislației rutiere.

Graba poate costa scump

Mulți șoferi aleg să plece la drum fără să curețe complet mașina, invocând lipsa timpului. Autoritățile avertizează însă că vizibilitatea redusă pune în pericol atât șoferul, cât și ceilalți participanți la trafic, motiv pentru care sancțiunile sunt aplicate cu strictețe.

Plăcuțele de înmatriculare trebuie curate

Pe lângă geamuri, șoferii trebuie să se asigure că plăcuțele de înmatriculare sunt vizibile. Circulația cu numerele de înmatriculare acoperite de zăpadă sau murdărie se sancționează separat, cu amenzi între 400 și 600 de lei, chiar dacă restul mașinii a fost curățat corespunzător.

Mai multe mașini au rămas înzăpezite în județul Botoșani. A fost necesară intervenția pompierilor- FOTO