"Doliu în lumea muzicii din Oltenia. A încetat din viață unul dintre cei mai apreciați chitariști ai Olteniei, Nelu Boată. Un artist talentat, un om dedicat muzicii, care a lăsat în urmă acorduri ce vor rămâne vii în inimile celor care l-au cunoscut și l-au ascultat. Drum lin printre stele, maestre… Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Sincere condoleanțe familiei și tuturor celor îndurerați", este mesajul postat, luni, pe Facebook de jurnaliștii de la TVF Oltenia.
Lumea muzicii este în doliu după trecerea în neființă a chitaristului Nelu Boată, un artist apreciat și dedicat, care lasă în urmă o moștenire muzicală valoroasă.
