UPDATE - La fața locului se deplasează și echipajul CBRN din cadrul Detașamentului 1 Timișoara pentru a efectua măsurători specifice. Cele 3 victime sunt angajați MAI.

ȘTIREA INIȚIALĂ

La fața locului a intervenit rapid un echipaj de intervenție format din autospeciale de primă intervenție și comandă, două autospeciale de stingere și zece pompieri.

În urma exploziei, trei persoane au fost rănite. Două dintre acestea, inclusiv un bărbat, au fost transportate de urgență la spital cu arsuri la față și la membrele superioare, iar a treia persoană a fost evaluată la fața locului, prezentând arsuri la un braț și un atac de panică.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a deflagrației și circumstanțele în care s-a produs incidentul, potrivit informațiilor furnizate de Realitatea PLUS.