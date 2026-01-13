James Fishback, aspirant la funcția de guvernator al statului Florida și posibil succesor al lui Ron DeSantis, a anunțat că vrea să introducă o taxă de 50% pentru toate veniturile obținute de creatorii de conținut OnlyFans care locuiesc în acest stat. Măsura este descrisă explicit drept o „taxă pe păcat”, aplicată exclusiv câștigurilor generate pe platformă.

OnlyFans a cunoscut o expansiune rapidă în ultimii ani, iar în 2024 a ajuns să distribuie dividende în valoare de 701 milioane de dolari provenite din plățile abonaților. Platforma este asociată, în mare parte, cu conținut pornografic, deși găzduiește și alte tipuri de materiale.

Discurs dur și justificare morală

Fishback nu și-a ascuns motivația ideologică din spatele propunerii. În viziunea sa, impozitul nu ar avea doar un rol fiscal, ci și unul coercitiv, menit să descurajeze activitatea creatorilor de conținut de pe OnlyFans. „Dacă ești model OnlyFans și locuiești în Florida, pregătește-te să plătești 50% din veniturile tale către stat. Se numește taxă pe păcat pentru că este un păcat, numărul unu”, a afirmat acesta.

În aceeași intervenție, el a explicat rațiunea economică pe care susține că se bazează ideea: „Dar scopul unei taxe pe păcat, în economie, este să descurajeze și să oprească un anumit comportament”. Fishback a continuat într-o notă și mai tranșantă, legând direct subiectul de rolul femeilor în societate: „Și, da, ca guvernator al Floridei, nu vreau ca tinerele care ar putea deveni mame, care ar putea întemeia familii și crește copii, să își vândă corpurile unor bărbați bolnavi, online”.

Hey @SophieRaiin,



Pay up *or* quit OnlyFans.



As Florida Governor, I will not allow a generation of smart and capable young women to sell their bodies online. https://t.co/1CGaAuohL1 — James Fishback (@j_fishback) January 13, 2026

Florida și războaiele culturale

În timpul mandatului lui Ron DeSantis, Florida s-a poziționat constant în centrul disputelor culturale din Statele Unite. Odată cu retragerea acestuia din cursa electorală, din cauza limitelor de mandat, rămâne de văzut dacă următorul guvernator va continua aceeași linie politică. Fishback, în vârstă de 31 de ani, director executiv al firmei de investiții Azoria, se află printre numeroșii candidați care încearcă să obțină nominalizarea republicană.

Anunțul oficial, făcut într-un cadru ideologic asumat

Propunerea privind taxa a fost prezentată de Fishback într-un interviu acordat canalului de YouTube NXR Studios, descris chiar de realizatori drept „neapologetic creștin, neapologetic de dreapta”.

„Ca guvernator al Floridei, în primul an, voi promova prima taxă de acest fel din istorie, o taxă pe OnlyFans. Dacă ești un așa-zis creator OnlyFans în Florida, vei plăti 50% statului din tot ceea ce așa-zis câștigi prin această platformă online a degenerării”, a declarat Fishback.

Potrivit acestuia, sumele colectate ar urma să fie direcționate către sistemul de educație al statului, centrele de sprijin pentru sarcini aflate în criză – organizații religioase nonprofit care urmăresc descurajarea avorturilor – precum și către înființarea a ceea ce a numit „primul țar al sănătății mintale pentru bărbați”, scrie presa de peste ocean.

Ce este o taxă pe păcat și cine o suportă

Conceptul de taxă pe păcat nu este unul nou în politica fiscală. De-a lungul timpului, astfel de impozite au fost aplicate produselor și activităților considerate nocive, precum tutunul, alcoolul sau jocurile de noroc. Scopul declarat este dublu: creșterea veniturilor la bugetele locale sau de stat și reducerea consumului sau a practicilor vizate.

În practică, deși taxa este plătită formal de consumatori sau producători, efectele sale sunt resimțite mai puternic de persoanele sau gospodăriile cu venituri mici.

Fishback susține că o taxă aplicată creatorilor de conținut OnlyFans ar putea aduce „sute de milioane de dolari” la bugetul Floridei.

„Dacă nu obținem aceste venituri, știți ce va însemna? Va însemna că ceva și mai mare s-a materializat pentru tinerele și tinerii statului nostru. Că industria OnlyFans și susținătorii ei vor fi fost deposedați complet de capacitatea lor de a ne deposeda pe noi – nu doar de salariile noastre câștigate cu greu, ci de angajamentul nostru față de Hristos”, a spus Fishback.

Atac direct la adresa unui creator cunoscut

În paralel cu declarațiile publice, Fishback a dus mesajul și în mediul online. El a etichetat-o pe Sophie Rain, o creatoare de conținut OnlyFans în vârstă de 21 de ani, din Miami, care se declară creștină, într-o postare pe platforma X: „Hei @SophieRaiin. Plătește sau renunță la OnlyFans. Ca guvernator al Floridei, nu voi permite ca o generație de tinere inteligente și capabile să își vândă corpurile online”.

Datele publice ale OnlyFans arată că aproximativ 70% dintre creatorii de conținut sunt femei, în timp ce 30% sunt bărbați. În schimb, majoritatea covârșitoare a utilizatorilor platformei sunt bărbați.

Reacții critice și scepticism online

Inițiativa a provocat reacții diverse pe rețelele sociale, multe dintre ele fiind critice sau ironice. Contul Political HQ a comentat pe X: „Guvernul nu este părintele tău și nu ar trebui să legifereze moralitatea. Dacă îi dai guvernului puterea de a face asta, altcineva poate veni și poate susține că ceva ce faci tu este un «păcat», doar ca pretext pentru a-l taxa”.

Controverse din trecutul candidatului

În decembrie, publicația Florida Politics a relatat, citând documente din instanțele statului, că Fishback a fost acuzat de o fostă angajată că a început o relație cu ea când aceasta avea 17 ani, iar el 27, ulterior hărțuind-o. Vârsta consimțământului în Florida este de 18 ani.

Conform actelor depuse la dosar, cei doi ar fi locuit împreună și s-ar fi logodit până în martie 2024, moment după care Fishback ar fi început să manifeste „comportamente de control” care „au escaladat în urmărire obsesivă și hărțuire cibernetică”.

Într-un document depus de femeie, aceasta a susținut că Fishback a scris într-o postare pe X, ulterior ștearsă: „Am rupt logodna cu o femeie extraordinară dintr-un singur motiv: nu putea fi mândră de nimic din ce făceam – mare sau mic”.

Fishback a respins acuzațiile și a contestat versiunea fostei angajate. „Nu a existat nicio dovadă introdusă în dosar care să susțină acea acuzație și am fost complet exonerat de orice faptă greșită în acest caz”, a declarat el pentru Florida Politics.

Cursa republicană și șansele reale

Alegerile primare republicane pentru funcția de guvernator al Floridei sunt programate pentru 18 august. Un sondaj recent în rândul alegătorilor republicani arată că Byron Donalds, susținut de președintele Donald Trump, conduce detașat, cu 39% din intențiile de vot.

