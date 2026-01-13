„Către toți patrioții iranieni, continuați să protestați, preluați-vă instituțiile, dacă este posibil, și păstrați numele criminalilor și ale celor care vă abuzează. Eu zic să le tineți minte numele pentru că vor plăti un preț foarte mare”, a declarat Donald Trump, la reuniunea Detroit Economic Club, potrivit Fox News.

Cu puțin timp înainte, Trump a post un mesaj aproape identic pe platforma sa Truth Social, anunțând totodată că a anulat toate întâlnirile cu oficiali iranieni „până când uciderea fără sens a protestatarilor se va opri”.

Trump îi îndeamnă pe protestatarii iranieni să preia instituțiile: „Ajutorul vine curând!”

Potrivit Reuters, întrebat de jurnaliști ce înseamnă concret că „adevărul vine curând”, Trump a refuzat să ofere detalii, spunând doar că „vor trebui să își dea singuri seama”.

Casa Albă a precizat că președintele nu a participat la briefingul de securitate națională privind Iranul, descris ca o ședință de rutină.

Protestele din Iran, alimentate de condițiile economice severe, reprezintă cea mai mare provocare internă pentru conducerea clericală din ultimii cel puțin trei ani. Represiunea autorităților a crescut în intensitate, în timp ce presiunea internațională asupra Teheranului s-a amplificat după loviturile israeliene și americane din anul precedent.