Prezentatorul a mai ținut să specifice că vrea să muncească în continuare, dar să încetinească ritmul, ca să se poată bucura mai mult de familie.

„Pentru 2026 nu mi-am pus obiective spectaculoase, nu încă cel puțin, nu se știe. (râde) Știu însă că vreau să cresc frumos în meserie în continuare, să aduc proiecte autentice, să rămân conectat la oameni și la ce le face bine. Apoi, îmi doresc mai mult timp pentru echilibru. Să am timp pentru mine, pentru familie, pentru proiecte care îmi fac sufletul ușor.

Nu fug de muncă, nu m-am ferit niciodată, dar acum vreau un ritm în care să simt că trăiesc, nu doar că alerg. Și mai am un obiectiv: să dăruiesc mai mult. Nu doar prin emisiune, ci prin tot ce fac. Emoție, zâmbet, sinceritate, prezență. Asta îmi doresc să duc în 2026, în tot ceea ce las în urmă zilnic. Restul… vine pe parcurs. Important e să fiu bine, să fim bine și să construim cu sens”, a declarat Cătălin Măruță, citat de Tabu.ro

Prima reacție a lui Cătălin Măruță după concediere

„Au fost 18 ani în care La Măruță a fost mai mult decât o emisiune și a devenit o parte importantă din viața mea și, sunt convins, și din viețile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învățat și am descoperit poveștile extraordinare ale invitaților noștri.

Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios și privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei și publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii și le mulțumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtășit cu mine”, a declarat Cătălin Măruță.

