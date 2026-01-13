El a subliniat că eventualele economii din sănătate se vor face în alte zone, nu la veniturile personalului medical, care oricum nu este plătit la nivelul anului 2026 în privinţa gărzilor.

Rogobete: „Nu știu să existe vreun document strategic de tăiere cu 10% a salariilor”

„Eu nu ştiu la Ministerul Sănătăţii, minister pe care îl conduc, să existe vreun document strategic de tăiere cu 10% a salariilor. Da, există multe măsuri, o parte făcute deja, sunt implementate, o parte urmează, care au un singur rol şi anume de a reaşeza serviciile de sănătate, de a face economii în interiorul sistemului. Dar, de aici şi până la a veni să vorbeşti despre un domeniu pe care nu-l coordonezi, mi se pare puţin lipsit de echilibru”, a precizat Rogobete”, a declarat Rogobete, la un post tv.

El a răspuns astfel afirmaţiilor vicepremierului USR și ministrului Apărării, Radu Miruţă, care susţinuse că miniştrii trebuie să vină până săptămâna viitoare cu propuneri pentru reducerea fondului de salarii, inclusiv în domeniul sănătăţii.

Rogobete a precizat că Miruţă, actual ministru al Apărării, „poate să-şi dea cu părerea despre mai multe subiecte”, dar a făcut apel la „echilibru şi la un discurs în cunoştinţă de cauză”.

„Din cunoştinţele mele, dar poate greşesc sau poate s-a schimbat între timp ceva, domnul Miruţă, colegul meu, este ministrul Apărării. Sigur, ca om politic, poţi să-ţi dai cu părerea despre mai multe subiecte, dar eu fac apel la echilibru şi la un discurs în cunoştinţă de cauză”, a declarat ministrul Sănătăţii.

„Reducerea cheltuielilor se va face echilibrat”

Ministrul Sănătăţii a explicat că discuţia privind eficientizarea cheltuielilor din sistem este una mai veche, începută încă din toamna anului trecut, şi că, în prezent, toate ministerele lucrează la proiectul de buget pentru anul viitor.

„Reducerea bugetului, reducerea cheltuielilor dacă pot spune aşa, în sănătate se va face într-un mod echilibrat, nu pe fugă, nu pe genunchi, nu peste noapte şi bugetul se va re-echilibra prin includerea criteriilor de performanţă. Este o diferenţă de la cer la pământ. Să ne înţelegem puţin. Noi avem spitale în România unde nu pot acoperi liniile de gardă. Gărzile sunt plătite la nivelul anului 2017 şi pot continua cu inechităţile care se întâmplă şi vedem de câteva săptămâni sănătatea este din nou în agenda zilei cu o serie de disfuncţionalităţi care ţin în special de inechităţile resursei umane”, a spus el.

Rogobete a amintit că o problemă majoră rămâne plata gărzilor medicale, care se face încă la nivelul anului 2017, şi că inechităţile din sistemul sanitar trebuie corectate.

Reorganizarea spitalelor, fără legătură cu fondul de salarii

Ministrul a precizat că procesul de reclasificare a spitalelor, început anul trecut, este un proiect distinct, fără legătură cu o eventuală reducere a fondului de salarii.

„Este vorba despre o reorganizare a unităţilor sanitare care funcţionează după un model vechi de peste 30 de ani”, a spus Rogobete.

Potrivit acestuia, actualele opt categorii de spitale vor fi reduse la patru, urmând să fie introdusă şi o nouă categorie – cea a „spitalelor strategice”.

„Fiecare categorie va avea un tarif diferit pe punct de serviciu medical, în funcţie de rangul spitalului”, a detaliat ministrul.