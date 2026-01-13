Constantinescu spune că acesta e „detaliul pe care aproape nimeni nu-l observă”, dar care face diferența între o shaorma decentă și una care îți poate pune sănătatea în pericol.

Mai exact, este vorba despre mărimea bucății de carne. "Dacă te duci dimineața sau la prânz și vezi o țepușă mică, aproape consumată, într-un loc unde nu e aglomerație, ar trebui să-ți sune un clopoțel. În mod normal, mai ales în malluri, se pornește cu aproximativ 20 de kilograme de carne. Dacă locul e gol, dar carnea e puțină, e foarte posibil să fie vorba de carne rămasă de ieri, încălzită și reîncălzită.

Practic, dacă nu vezi flux mare de clienți, dar vezi o țepușă mică, e un semn clar că produsul nu e tocmai proaspăt.

Concluzia e simplă: uită-te la țepușă înainte să comanzi. E cel mai rapid și sigur indicator al calității shaormei — un truc pe care puțini îl știu, dar care te poate scuti de multe probleme.