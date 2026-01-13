Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, Peiu a afirmat că „deși mai toată lumea vorbește despre implicațiile acestui acord cu Mercosur asupra industriei alimentare și a agriculturii europene, eu vă spun că pentru România principalul pericol vizează industria de componente auto”.

Potrivit acestuia, structura industrială a României face ca efectele acordului să fie mult mai profunde decât se discută în prezent. „Dacă privim cu atenție, cea mai mare parte a industriei noastre este legată de componentele auto, iar dacă vom avea firme europene care își vor cumpăra aceste componente din țări precum Brazilia sau Argentina, cred că încet‑încet industria noastră va dispărea cu desăvârșire”, avertizează el.

Analistul economic a comparat riscurile actuale cu prăbușirile industriale din ultimele decenii. „Așa cum au dispărut industria grea și industria chimică, în momentul în care va dispărea și industria auto, se va cam terminat cu industria României”, a declarat Peiu la Realitatea Plus.