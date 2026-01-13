Judecătoria Sectorului 4 a dispus obligarea acesteia la plata sumei de 3.422,63 lei. În apărarea sa, Panioglu a spus că neplata întreținerii nu a fost cauzată de reaua sa credință, ci de modul defectuos în care condominiul este administrat și de atitudinea administratorului.

Procesul și contextul judiciar

Fosta judecătoare Daniela Panioglu a fost acționată în instanță pentru neplata întreținerii. Ea a pierdut la fond, iar soluția în apel ar putea fi pronunțată în perioada următoare. Deși nu mai activează în magistratură, cazul este de interes public, Daniela Panioglu fiind prezentată de o parte a presei afiliată #rezist ca avertizor de integritate și luptătoare pentru salvarea Justiției.

Detaliile litigiului

Acțiunea a fost introdusă de Asociația de Proprietari nr. 190 din Galați, împreună cu Laurențiu Panioglu, probabil fratele fostei judecătoare, după ce Daniela Panioglu nu a plătit întreținerea timp de aproximativ trei ani, între octombrie 2016 și septembrie 2019, scrie luju.ro. Dosarul a fost soluționat de Judecătoria Sectorului 4 București, după aproape trei ani de judecată, în perioada 2021-2024.

Prin Sentința nr. 16277 din 26 septembrie 2024, pronunțată în dosarul nr. 24135/233/2019, judecătoarea Mădălina-Gabriela Fechete a dispus obligarea Danielei Panioglu la plata a 3.422,63 lei. Din această sumă, 2.119,46 lei reprezintă cotele de întreținere restante, iar 1.303,17 lei sunt penalități de întârziere.

Apelul la Tribunalul București

Decizia Judecătoriei Sectorului 4 a fost atacată de Daniela Panioglu la Tribunalul București. La termenul din 29 mai 2025, judecarea cauzei a fost suspendată din cauza lipsei părților, urmând ca un nou termen să fie stabilit pe 26 februarie 2026.

Argumentele de apărare ale Danielei Panioglu

În instanță, Daniela Panioglu a declarat că administratorul blocului se face vinovat de situația restanțelor. Ea a precizat că a refuzat să mai achite cotele de întreținere, considerând că sumele sunt prea mari pentru un apartament nelocuit după decesul mamei sale.

De asemenea, Panioglu a menționat că administratorul a refuzat să îi pună la dispoziție documentele justificative pentru anumite cheltuieli comune. Fosta judecătoare a contestat și procedura prin care s-a decis schimbarea ușii de la intrarea în scară și desemnarea firmei executante.

Veniturile Danielei Panioglu în perioada restanțelor

În perioada 2016-2019, în care nu a achitat întreținerea apartamentului din Galați, Daniela Panioglu era activă ca magistrat. Suspendarea sa din funcție a intervenit abia în decembrie 2022, ca urmare a unei decizii de excludere din magistratură aflată în recurs. Aceasta exclude ipoteza lipsei de fonduri, fostul magistrat încasând lunar câteva mii de euro.

