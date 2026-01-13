MAI: Nu există niciun proiect de lege. Doar discuții la nivelul Guvernului

În debutul discuțiilor, Cătălin Predoiu a transmis clarificări privind informațiile apărute în spațiul public. Ministrul a subliniat că nu există, la acest moment, niciun proiect de lege privind modificarea condițiilor de pensionare pentru polițiști și militari.

Pe de altă parte, însă, Predoiu a precizat că la nivelul Guvernului există doar discuții preliminare privind o eventuală creștere a vârstei de pensionare, discuții care vizează strict viitorul.

Predoiu a insistat că ministerul respinge orice măsură impusă unilateral, fără consultare și fără o evaluare riguroasă a impactului asupra funcționării sistemului.

Sindicatele: „Nu acceptăm o nouă creștere a vârstei de pensionare”

De cealaltă parte, sindicatele polițiștilor au reiterat poziția fermă exprimată în ultimele zile: nu acceptă nicio discuție privind o nouă majorare a vârstei de pensionare, după ce legea a fost deja modificată în 2023, când vârsta standard a început să crească progresiv de la 60 la 65 de ani.

Sindicaliștii au avertizat că orice discuție despre noi modificări poate afecta grav stabilitatea resursei umane și capacitatea operațională a structurilor MAI.

Dialogul continuă săptămâna viitoare

Întâlnirea s‑a desfășurat într‑un cadru descris oficial drept „deschis și constructiv”, fiind abordate preocupările privind predictibilitatea carierei, stabilitatea personalului și menținerea capacității operaționale.

MAI a anunțat că dialogul cu sindicatele va continua și că o nouă întâlnire de lucru este programată pentru săptămâna viitoare.