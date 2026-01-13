Câștigătorul licitației lansate în august 2025 este Dobra Lithium Holdings, un joint‑venture format între compania americană TechMet – susținută de guvernul SUA – și The Rock Holdings, potrivit anunțului făcut de premierul Iuliia Svirîdenko, citat de Kyiv Independent.

Presa internațională a relatat că în grupul de investitori se regăsește și Ronald S. Lauder, apropiat al lui Trump și cunoscut pentru propunerea ca SUA să preia controlul asupra Groenlandei.

Deocamdată, termenii acordului nu au fost publicați. Consorțiul a primit dreptul de a negocia un acord de împărțire a producției cu statul ucrainean, ceea ce înseamnă că profiturile vor fi distribuite între investitori și guvern.

Reprezentanții Dobra Lithium Holdings au transmis că așteaptă „următoarea etapă a negocierilor”, subliniind că proiectul va contribui semnificativ la reconstrucția economică a Ucrainei.

Decizia vine în timp ce președintele Zelenski încearcă să valorifice potențialul economic al țării pentru a obține susținerea Washingtonului în cadrul planului de pace în 20 de puncte. În paralel, Kievul a prezentat și un amplu „plan de prosperitate” de 800 de miliarde de dolari, destinat atragerii investitorilor americani și europeni în următorul deceniu.