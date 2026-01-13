Copilul a dispărut din timpul programului de grădiniță
Femeia își începuse ziua ca în oricare alta: dimineața și-a dus băiatul cel mic, în vârstă de 4 ani, la grădiniță, iar pe fiica cea mare a lăsat-o la școală. Convinsă că ambii copii sunt în siguranță, s-a întors acasă. La mai puțin de patru ore, liniștea i-a fost spulberată de o vizită neașteptată.
Poliția a ajuns la ușă cu băiețelul de mână
În jurul orei 11.20, la locuința mamei au bătut insistent polițiștii, care o aveau alături pe fiul ei. Echipajul i-a explicat că minorul fusese găsit singur în zona Pieței Chirilă, o zonă aflată la o distanță mai mare de un kilometru față de grădiniță. Copilul era îmbrăcat sumar, purta papuci de interior, avea capul descoperit și era vizibil afectat de frig, încercând să traverseze strada.
Mărturia mamei, publicată pe rețelele sociale
Întreaga întâmplare a fost relatată ulterior de mamă într-o postare online, în care a descris șocul trăit în momentul în care și-a văzut copilul adus acasă de polițiști.
„Buna seara, astăzi în jurul orei 8 mi-am lăsat copilul cel mic de 4 ani la grădiniță, iar fata la școala, ca în fiecare zi de altfel. Am mers acasă liniștită știind că, copiii mei sunt pe mâini bune. În jurul orei 11.20 am auzit bătăi insistente în ușă, când am deschis un echipă de poliție cu copilul meu de 4 ani de mână!
Plângere depusă la Poliție și primele concluzii ale verificărilor
Ulterior incidentului, femeia a depus o plângere la Inspectoratul de Poliție. Din primele verificări efectuate de autorități, rezultă că minorul ar fi ieșit din incinta unității de învățământ preșcolar în timpul desfășurării cursurilor.
Poziția oficială a Inspectoratului Județean de Poliție Iași
Inspectoratul Județean de Poliție Iași a anunțat că a fost deschis un dosar penal pentru „neglijenţă în serviciu”, după ce copilul de 4 ani a fost identificat singur, marți, pe o stradă din zona Pieței Chirilă, la câteva ore după ce fusese lăsat la grădiniță.
„Secţia nr. 4 Poliţie Iaşi a fost sesizată, în scris, de către o femeie, de 33 de ani, cu privire la faptul că fiul acesteia, de 4 ani, a fost identificat nesupravegheat în zona Pieţei Chirilă, din municipiul Iaşi. Din verificările preliminare a rezultat că minorul ar fi părăsit incinta unei unităţi de învăţământ preşcolar, în timpul cursurilor. Acesta a fost găsit de lucrători ai Poliţiei Locale, nu prezenta urme de violenţă şi se afla într-o stare fizică bună. Copilul a fost condus în siguranţă la domiciliu şi încredinţat familiei”, a declarat, marţi seara, Adina Ciobanu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Iaşi.
Reacția grădiniței și măsurile anunțate
Conducerea grădiniței implicate a transmis că a declanșat o anchetă internă pentru a clarifica modul în care copilul a reușit să părăsească unitatea. Reprezentanții instituției au precizat că au fost luate măsuri pentru corectarea deficiențelor privind siguranța spațiilor în care își desfășoară activitatea preșcolarii.
Inspectoratul Școlar Iași urmează să stabilească ce măsuri se impun în acest caz, în timp ce polițiștii continuă cercetările. Dosarul penal pentru neglijență în serviciu este deja deschis, iar ancheta vizează stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.
