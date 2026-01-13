Copilul a dispărut din timpul programului de grădiniță

Femeia își începuse ziua ca în oricare alta: dimineața și-a dus băiatul cel mic, în vârstă de 4 ani, la grădiniță, iar pe fiica cea mare a lăsat-o la școală. Convinsă că ambii copii sunt în siguranță, s-a întors acasă. La mai puțin de patru ore, liniștea i-a fost spulberată de o vizită neașteptată.

Poliția a ajuns la ușă cu băiețelul de mână

În jurul orei 11.20, la locuința mamei au bătut insistent polițiștii, care o aveau alături pe fiul ei. Echipajul i-a explicat că minorul fusese găsit singur în zona Pieței Chirilă, o zonă aflată la o distanță mai mare de un kilometru față de grădiniță. Copilul era îmbrăcat sumar, purta papuci de interior, avea capul descoperit și era vizibil afectat de frig, încercând să traverseze strada.

Mărturia mamei, publicată pe rețelele sociale

Întreaga întâmplare a fost relatată ulterior de mamă într-o postare online, în care a descris șocul trăit în momentul în care și-a văzut copilul adus acasă de polițiști.

„Buna seara, astăzi în jurul orei 8 mi-am lăsat copilul cel mic de 4 ani la grădiniță, iar fata la școala, ca în fiecare zi de altfel. Am mers acasă liniștită știind că, copiii mei sunt pe mâini bune. În jurul orei 11.20 am auzit bătăi insistente în ușă, când am deschis un echipă de poliție cu copilul meu de 4 ani de mână!

Copilul a fost găsit în zona Piața Chirilă, de către un echipaj de poliție,iar pe această cale vreau sa le mulțumesc din toată inima mea. Copilul era singur, în bluză, pantaloni, papuci de interior și cu capul gol, rătăcit, zgribulit de frig, incerca sa traverseze strada. Am rămas șocată!! Nu primisem nici un apel de la grădiniță să mă înștiințeze ca,copilul meu a dispărut.Am sunat eu grădinita, și abia atunci au realizat!!! În fiecare zi noi părinții ne lăsăm copiii în grija altora gandindu-ne ca totul va fi bine, dar, se pot întâmpla fel și fel de lucruri. Fiecare grădiniță are o responsabilitate, și se pare ca nu toate sunt competente”, a povestit mama copilului, prin intermediul reţelelor de socializare.

Plângere depusă la Poliție și primele concluzii ale verificărilor

Ulterior incidentului, femeia a depus o plângere la Inspectoratul de Poliție. Din primele verificări efectuate de autorități, rezultă că minorul ar fi ieșit din incinta unității de învățământ preșcolar în timpul desfășurării cursurilor.

Poziția oficială a Inspectoratului Județean de Poliție Iași

Inspectoratul Județean de Poliție Iași a anunțat că a fost deschis un dosar penal pentru „neglijenţă în serviciu”, după ce copilul de 4 ani a fost identificat singur, marți, pe o stradă din zona Pieței Chirilă, la câteva ore după ce fusese lăsat la grădiniță.

„Secţia nr. 4 Poliţie Iaşi a fost sesizată, în scris, de către o femeie, de 33 de ani, cu privire la faptul că fiul acesteia, de 4 ani, a fost identificat nesupravegheat în zona Pieţei Chirilă, din municipiul Iaşi. Din verificările preliminare a rezultat că minorul ar fi părăsit incinta unei unităţi de învăţământ preşcolar, în timpul cursurilor. Acesta a fost găsit de lucrători ai Poliţiei Locale, nu prezenta urme de violenţă şi se afla într-o stare fizică bună. Copilul a fost condus în siguranţă la domiciliu şi încredinţat familiei”, a declarat, marţi seara, Adina Ciobanu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Iaşi.

Reacția grădiniței și măsurile anunțate

Conducerea grădiniței implicate a transmis că a declanșat o anchetă internă pentru a clarifica modul în care copilul a reușit să părăsească unitatea. Reprezentanții instituției au precizat că au fost luate măsuri pentru corectarea deficiențelor privind siguranța spațiilor în care își desfășoară activitatea preșcolarii.

Inspectoratul Școlar Iași urmează să stabilească ce măsuri se impun în acest caz, în timp ce polițiștii continuă cercetările. Dosarul penal pentru neglijență în serviciu este deja deschis, iar ancheta vizează stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

