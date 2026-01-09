Din primele informații, incidentul s-a petrecut joi la o grădiniță cu program prelungit din Baia Mare. Copilul a fost rănit după ce un dulap s-a desprins de pe perete și a căzut peste el, lovindu-l puternic în zona capului. Totul s-ar fi întâmplat sub privirile neputincioase ale unei educatoare, potrivit site-ului vasiledale.ro.

Micuțul a fost preluat de un echipaj SMURD, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare unde a rămas internat. Din fericire, acesta este în afara oricărui pericol.

”Ieri (joi - n.r.) la Grădinița Otilia Cazimir structura Școlii Generale Nr. 5 am avut un incident în timpul programului un element de mobilier s-a răsturnat accidental, minorul fiind surprins de acesta. Personalul grădiniței a intervenit imediat. Am solicitat sprijin medical prin serviciul de urgență și a fost informați părinții. Copilul a fost transportat la Spitalul Județean fiind în afara pericolului. Eveniimentul este analizat la nivelul instituției de învățământ.

Copiii erau la baie cu îngrijitoarea. Copilul acesta a fost scos din grup și dus în sală împreună cu doamna educatoare. Se pregătea să plece acasă la ora 12.00 familia a venit să îl ia. Și la un moment s-a prins de dulap, acesta s-a desprins și a căzut pe copil. Nu știm exact cum s-a produs. Cel mai importat este faptul că preșecolarul este bine și viața nu îi este pusă în pericol,” a declarat Mihai Pop, inspector general ISJ Maramureș.