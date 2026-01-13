Povestea ei arată că disciplina financiară, consecvența și câteva strategii ingenioase pot transforma complet situația unui tânăr aflat la început de drum.

De la job part-time la un portofoliu de investiții impresionant

Hannah Bevington, originară din Warwickshire, a început să economisească încă din adolescență, pe vremea când lucra într-un magazin de cosmetice. Astăzi, lucrează în marketing și este urmărită de zeci de mii de oameni pe rețelele sociale, unde vorbește deschis despre parcursul ei financiar.

Primii bani investiți au fost 4.000 de lire, economisiți între 17 și 20 de ani. În 2021, i-a plasat pe bursă, iar de acolo portofoliul ei a crescut constant. Faptul că a locuit cu părinții până la 24 de ani i-a permis să economisească până la 80% din salariu, direcționând lunar sume importante către investiții.

Regula 1: Cheltuieli minime, disciplină maximă

Hannah spune că succesul ei nu are legătură cu norocul, ci cu un stil de viață cumpătat. Nu avea rate, nu avea copii și a decis să își maximizeze economiile în fiecare lună. În unele perioade, investea chiar și 3.000 de lire lunar, folosind toate comisioanele obținute din vânzări.

Pentru ea, investițiile nu au fost niciodată o soluție rapidă, ci un plan pe termen lung, construit cu răbdare.

Regula 2: Metode „neobișnuite” pentru a face bani din haine

Una dintre strategiile care au ajutat-o să-și crească bugetul a devenit virală pe internet. Atunci când găsea haine la reducere, cumpăra două bucăți: una pentru ea și una pentru revânzare.

După ce promoțiile dispăreau, vindea articolul aproape la prețul întreg pe platforme precum Vinted, obținând profit. Practic, hainele pe care le păstra deveneau „gratuite”, acoperite din câștigul obținut.

În plus, evita cu strictețe achizițiile la preț întreg. Cumpăra doar la reduceri, iar ulterior revindea produsele cu un preț mai mare decât cel plătit inițial, scrie Daily Mail.

Regula 3: Un fond separat pentru cumpărături

Pentru a-și controla impulsurile de shopping, și-a creat un cont separat, numit chiar „Vinted”. Toți banii obținuți din vânzări ajungeau acolo, iar din acel fond își permitea haine noi. Dacă nu avea bani în cont, nu cumpăra nimic.

Această regulă simplă a transformat cumpărăturile într-un joc financiar: dacă voia un articol, trebuia mai întâi să vândă altul.

Motivația: o copilărie în care banii erau o problemă

Hannah spune că disciplina financiară își are rădăcinile în copilărie. Părinții ei au făcut eforturi mari pentru a le oferi copiilor o viață mai bună, iar asta a lăsat o amprentă puternică asupra ei. A înțeles devreme cât de important este să ai siguranță financiară.

La 19 ani avea deja 4.000 de lire economisite, iar sentimentul de stabilitate a motivat-o să continue.

Planuri pentru viitor: libertate, nu lux

Obiectivul ei nu este să ducă o viață extravagantă, ci să își cumpere libertatea: să poată lucra mai puțin sau chiar să se retragă parțial fără presiuni financiare. Economiile și investițiile sunt, pentru ea, un mijloc de a-și construi flexibilitate și liniște pe termen lung.

Reguli simple, rezultate mari

Hannah își urmărește cheltuielile lunar și folosește o variantă a regulii 50/30/20:

50% pentru nevoi

30% pentru dorințe

20% pentru economii și investiții

Evită datoriile cu dobânzi mari, își setează plăți automate către conturile de economii și investește constant, chiar și sume mici.

Pentru ea, succesul financiar nu a venit dintr-o lovitură norocoasă, ci din obiceiuri mici, repetate cu consecvență.

