În timpul manevrei de întoarcere spre calea de rulare către platforma de parcare, avionul a ieșit parțial la marginea pistei, pe fondul condițiilor meteo dificile.

Reprezentanții Aeroportului Sibiu au precizat că aterizarea aeronavei s-a desfășurat în siguranță, în condiții de ninsoare abundentă, iar pista fusese declarată operațională conform procedurilor de deszăpezire.

„Aterizarea s-a desfăşurat în condiţii de ninsoare abundentă, pista fiind curăţată şi declarată operaţională la momentul sosirii aeronavei, în conformitate cu procedurile de deszăpezire aplicabile. După aterizare, în timpul manevrei de întoarcere, în vederea intrării pe calea de rulare către platforma de parcare, aeronava a ajuns la marginea pistei. Conform procedurilor de siguranţă, echipele de la sol au asistat la degajarea aeronavei de pe pistă, prin ghidarea acesteia pe căile de rulare, pentru a nu perturba traficul aeroportuar, iar zborurile programate au fost operate conform programului de zbor. Evenimentul s-a produs la sol la viteză redusă şi s-a încheiat fără incidente”, a precizat sursa citată.

Pasagerii au fost debarcați conform procedurilor operaționale standard, iar aeronava a continuat ulterior spre platformă, fiind repusă în serviciu pentru zborul Sibiu–Birmingham.

„Precizăm că nu a fost necesară închiderea suprafeţelor de manevră sau a aeroportului. După intervenţia echipelor de la sol, aeronava a rulat normal către platformă, aceasta aflându-se la acest moment în serviciu, efectuând zborul Sibiu-Birmingham. Evenimentul va face obiectul unei investigaţii interne de siguranţă, desfăşurată conform procedurilor aplicabile, în vederea clarificării circumstanţelor producerii acestuia”, au transmis reprezentanţii Aeroportului din Sibiu.

Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Sibiu nu a fost afectat, iar suprafețele de manevră au rămas deschise. Incidentul va fi analizat în cadrul unei anchete interne de siguranță, în vederea clarificării circumstanțelor producerii acestuia.