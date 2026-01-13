"Aseară s-a supărat madame Pește. A zis: „Ce-mi vine Alexandreasca să vorbească despre plagiate? Dar Șercan de ce poate să vorbească? Și eu nu? Suntem la fel, adică nu e nicio diferență. Doamna Șercan este supărată. E tristă, a postat că o înjură oamenii după ce au arătat la Realitatea Plus adevărul.

Păi, doamna Șercan, am primit mii de mesaje mult mai rele decât cele pe care le-ați primit dumneavoastră, de la cei care vă apără pe dumneavoastră. Am văzut astăzi că a avut ordin pe unitate secta useristă să o apere pe doamna Șercan. Se vede de la o poștă ce operațiune este. Nu vă mai chinuiți, că oamenii au înțeles.

M-au fotografiat unii la mall ieri: că eram îmbrăcată cu nu știu ce geacă și cu nu știu ce geantă. Sunt aceleași cu care merg de ani de zile, nu sunt altele. Dar v-am mai explicat că eu nu sunt săracă. Ați văzut declarația mea de avere. Aș putea să stau liniștită, să nu fac absolut nimic. Mi le-am cumpărat din banii mei. Vă deranjează?”

Ăsta este adevărul: mă vede lumea pe stradă, n-am nimic, dar mă întâlnesc cu oamenii și oamenii sunt foarte mulțumiți de ce fac, să știți. Mulți, din ce în ce mai mulți. Pentru că vă arăt pe voi că sunteți impostori, că sunteți mincinoși, că vă bateți joc de poporul român, că sunteți slugi la cei de la Paris, de la Bruxelles. Atâta v-ați luptat cu rușii că nu i-ați mai găsit, acum ați trecut la americani.

Păi bă, voi ce vrăjeală vreți? Să ne băgați în războaie? Vreți să distrugeți definitiv România? Până unde credeți că o să înghițim mizeriile pe care voi le faceți? Nu mai e mult și vine și peste voi.”

M-a bucurat maxim astăzi când colegul meu Vlad mi-a trimis știrea potrivit căreia ambasadorul Australiei la Washington s-a cărat acasă. De ce? După ce a venit în 2023 pe mâna lui Biden, pentru că în 2021 l-a făcut albie de porci pe Trump. N-au știut, au aflat din presă.”

Și ce m-am gândit? Am vorbit cu colegii mei și mâine o să redactez o scrisoare, așa cum am promis, către ambasada americană, către administrația americană, către presa din America, în care o să spun și eu ce se întâmplă aici, în România: cum este batjocorit partenerul strategic al României.

Eu o să trimit această scrisoare și sunt îndreptățită să fac lucrul acesta. Și o să vă spun de ce. Unu: pentru că sunt cel mai amendat moderator din România, pentru că am îndrăznit încă din pandemie să promovez adevărurile pe care le spuneau atât Donald Trump, cât și Robert Kennedy. Și în timpul războiului la fel.

Și, bineînțeles, sunt îndreptățită să fac acest lucru pentru că sunt jurnalistul pe baza căruia, pe baza emisiunii mele, s-a făcut o mizerie de dosar împotriva lui Călin Georgescu. Și voi arăta și eu la Washington ce se întâmplă în România: că nu există libertate de exprimare, despre care Trump vorbește în fiecare zi și toată administrația americană.

Și că ar trebui să plece toți, în frunte cu ambasadorul de la Washington, care ar fi trebuit să plece de mult. Cu madame Gheorghiu, vicepremier, cu madame Dojoiu, care l-a înjurat pe JD Vance, cu ăsta Naumescu, care cică l-a convins pe Nicușor să candideze, care l-a făcut albie de porci.

Deci, ca să fie foarte clar: nu se prescriu postările pe care le-ați făcut. Cu madame Țoiu ziceam că nu contează. Uite că contează.

Și m-am hotărât și eu să fac lista și o să vă rog pe voi, telespectatorii mei fideli, să mă ajutați să facem o listă cât mai cuprinzătoare, cu exemple, cu postări, pe care le atașez la această scrisoare.

O să zică unii că e pârâcioasă Alexandreasca, că fac lucrul acesta. Să-l scriu în scrisoare, pentru că îmi iubesc țara și poporul. Pentru că îmi doresc ca și România să aibă un președinte așa cum este președintele ales Călin Georgescu, care să facă ce a promis în campanie electorală, adică ce face Donald Trump. America First. Vreau și eu România pe primul loc.

Asta vreau. Vreau ca poporul român să fie respectat, să nu mai moară oamenii de frig în casă, să nu mai fie puși cu mâna toți impostorii care sunt manevrați din spate de servicii secrete străine, ca să fie foarte clar.

Apropo… Păi zicea… Vă aduceți aminte cum zicea Ciucu, cum mă jignea în campanie electorală? ‘Anca Alexandrescu nu are nicio pregătire, nu știe ce să facă. Eu știu, eu pot, eu fac, vin, rezolv.’ Păi hai, mă!”

Pe 12 ianuarie, a fost prima lui ieșire. A închis bufetul de protocol de la primărie. Am înțeles. OK. Dar ce faci cu căldura și cu apa caldă? Că în București peste 3000 de blocuri nu au apă caldă și căldură.

La Kiev, capitala unei țări în război, doar 600 n-au. Adică cum, ăia care sunt în război o duc mai bine decât bucureștenii? Cu ce au greșit bucureștenii?

A ieșit astăzi plângăciosul Ciucu să spună: ‘Vai, e dezastru!’ Păi băi, Ciucule, cine a condus Bucureștiul până acum? Cine a fost în ultimii cinci ani primar? Nu Nicușor Dan? Nu voi l-ați pupat pe toate părțile?

Să nu-mi spui că tu ai fost împotriva lui, că tu ai fost șef pe la campaniile electorale prezidențiale și i-ați susținut pe ăia care l-au pus primar la București pe Nicușor Dan și pentru al doilea mandat.

Cine a fost primar interimar ultimele șase luni? Nu unul de la tine din partid, care și acum e cu tine, e viceprimar. Adică vrei să-mi spui mie că tu n-ai știut care-i soluția și acum ce? N-ai zis că ai soluții? De ce vii cu mâna întinsă la Nicușor și la Bolojan?

E o vrăjeală asta că îl atacă pe Nicușor. E o vrăjeală ca să scape, ca să nu zic altceva. Pe cine credeți că mai prostiți? Puțini, foarte puțini.

Încă sunt ăia, v-am spus, în faza de negare, susținătorii lui Nicușor Dan. Încă se îmbată cu apă rece, că o să fie, că o să facă, că încă îi susține Ursula, trădătoarea, cu Macron. Au problemele lor. Sigur că o să-i susțină în continuare. Dar de ce? Ca să ne sugă de bani mai departe și ca să ne sărăcească.

Ultimul exemplu este cu acordul Mercosur. Oricât ar încerca să spună Nicușor și susținătorii lui, este ceva rău, nu numai pentru România, pentru toată Europa. Și o să vă arăt astăzi din nou, din toate țările din Europa: și fermieri, și jurnaliști, și oficiali care spun același lucru, care arată cu subiect și predicat: ne vor otrăvi!

„Apropo de asta… Râdeați de Călin Georgescu când spunea cu apa. Ia să vedeți că Banca Mondială zice că nu mai e o problemă locală chestiunea cu apa. E gravă. Gravă de tot. Absolut tot ce a spus omul acesta s-a adeverit. La liniuță.

Unora nu le convine. Dar asta este realitatea. Iată că schimbările care se întâmplă în lume confirmă tot ceea ce a spus de ani de zile.

E o bătălie majoră. V-am spus: pentru justiție. Miercuri va fi o așa-zisă întâlnire la Guvern, face Bolojan o caricatură de întâlnire. Chipurile ca să spună că a pus în dezbatere publică legile justiției. E o vrăjeală. Ei au deja totul făcut, pregătit. Să nu credeți că țin cont de cineva. Doar de ordinele care le vin.

Apropo, astăzi l-am văzut și eu: zbor cu Wizz Air și cu alte companii low-cost. Mă întâlnesc cu românii, mă văd. Dar serviciile sunt mizerabile, din ce în ce mai scumpe și din ce în ce mai proaste.

Dar aș vrea să-l văd și eu pe domnul Bolojan întâlnindu-se și cu cei de la Tarom. Să vedem ce se întâmplă cu Taromul, de exemplu, sau cu alte companii românești. Că există foarte multe companii românești. Nu, doar cu Wizz Air l-am văzut.

Domnul Miruță. Ce mai face domnul Miruță? Domnul Miruță, care a băgat și el capul în poză la comemorarea de la Crans-Montana. Dacă vedeți ce poze… Ăștia sunt bolnavi pe poze.

Aseară v-am arătat. Ați văzut clar. Ăia din echipa lui Nicușor i-au cerut pilotului militar să le spună aviatorilor F‑18 să mai stea 5 minute să facă și ei sesiune foto. Ăștia-s bolnavi pe poze.

Una-două, să-și facă poze. Doamna Delia… Și-a făcut doar o poză la Turnul Eiffel, care este lângă ambasadă. Problema nu e că și-a făcut poze. Problema e că le-a postat. Alea n-ar fi trebuit postate. Ea era în timpul serviciului.”

Șeful de protocol și șeful dispozitivului de pază nu au voie să aibă program diferit de președinte. Adică ce să înțelegem? Că ăla era la nani? Ce făcea? Că el, ați văzut, e cu nani-ul.

M-am speriat, am crezut că i s-a întâmplat ceva, vă jur. Că am văzut că nu zice nimic. Bă, nici cu Mercosurul. Nimic, nimic. Tăcere totală. Liniște.

M-am liniștit când am văzut că a făcut o postare pe Facebook mai devreme. Ce credeți că a postat? Și-a schimbat fotografia de copertă. M-am gândit că și-o pune pe aia de pe aeroportul din Paris, cu el în fața avionului.

Uitați, și-a pus și el fotografie nouă de copertă. Dar dați jos, vă rog frumos, titlurile. Dați jos, scoateți burtiera. Așa. Tot nu se vede. Nu e întreagă fotografia. Trebuie să o arătați, pentru că eu n-am văzut, dar a văzut Bogdan Tiberiu Iacob că în stânga, în fața clădirii, este o mașină îngropată în zăpadă.

Este imaginea perfectă a României astăzi. De altfel, așa arăta și casa lui Nicușor Dan. Asta este imaginea. Vă dați seama ce oameni buni de imagine au dacă el și-a pus pe pagina sa o fotografie de copertă cu mașina îngropată în zăpadă în curtea Palatului Cotroceni.

Păi ce gospodar ești tu, mă? Cum să conduci tu țara? Vai de voi, dar mai ales vai de noi, de români.

Cum e posibil, mă, ca în România anului 2026 să moară oamenii de frig în case? Cum e posibil așa ceva? Unde? La Timișoara, unde este primar Fritz, președintele USR?

Cum e posibil așa ceva? Și tot la Timișoara, președintele USR… Am văzut că a scris Mihai Belu că viceprimărița a fost declarată incompatibilă de ani de zile. Ăștia de la USR… Au probleme cu studiile, au probleme cu incompatibilitățile. Și madame Clotilde Armand la fel. Ăștia corecții, perfecții.

Mă, dacă nu veniți pe 15 ianuarie în număr cât mai mare la protest, să nu mai comentați. Am primit avalanșe de mesaje cu taxele și impozitele uriașe puse pe suprafață. Un apartament de 100 de metri pătrați: 600.000 de lei, mi-a trimis cineva mai devreme. Un apartament de 100 de metri pătrați, 600.000 de lei impozit? Sunteți normali la cap? Un amărât de cabinet medical la Craiova: 10.000 de lei. V-ați tâmpit? Eu sunt convinsă că sunt greșeli. Dar oamenii mi-au trimis astăzi cineva, la fel, cred că tot în sectorul 4. Scria omul că are o mică firmă care nu produce absolut nimic și s-a trezit cu taxă de salubritate de 17.000 de lei.

17.000 de lei! Nici măcar imprimantă n-are omul, zicea. 17.000 de lei! Vă dați seama ce jaf, ce debandadă, ce haos. Țara asta este un dezastru.

„Și toți sunt vinovați, bineînțeles. Bătaie pe justiție, bătaie pe serviciile secrete. Apropo, de ce nu se duce mâine cu Jordan la Davos în întâlnirea asta cu Trump? De ce? A trimis-o pe Țoiu?".