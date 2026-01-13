Printre principalele cauze ale extinderii comerțului ilegal se numără creșterile de prețuri generate de majorarea TVA și a accizelor în vara anului trecut, presiunea fiscală asupra populației, prețurile mai mici din statele vecine, apropierea războiului din Ucraina, dar și relaxarea controalelor la granița cu Bulgaria, în urma aderării acesteia la spațiul Schengen.

Potrivit datelor, media comerțului ilicit pe întreg anul 2025 se ridică la 10,6%, comparativ cu 9% în 2024, ceea ce reprezintă cea mai mare creștere anuală din 2014 până în prezent.

Cauzele comerțului ilegal a țigărilor: creșteri nejustificate generate de majorarea TVA și a accizelor

Cea mai afectată regiune este vestul țării, unde piața neagră a atins 20,8% din consum, în timp ce în București și Ilfov nivelul a urcat la 14,6%. Din punctul de vedere al provenienței produselor, Bulgaria rămâne prima sursă, cu peste 30%, urmată de Republica Moldova, cu aproape 24%, arată datele companiei de cercetare Novel Research, analizate de profit.ro.

„Creșterea comerțului ilicit în aproape toate regiunile țării este un semnal de alarmă. Nivelul de 12,6% atins în noiembrie echivalează cu un nou record al ultimilor ani și va conduce la o medie anuală estimată de 10,6% în 2025”, a declarat Marian Marcu, director general al Novel Research.

Autoritățile au confiscat pe parcursul anului trecut aproximativ 210 milioane de țigarete, cu o valoare de circa 40 de milioane de euro, potrivit datelor StopContrabanda.ro.

Reprezentanții Philip Morris România și Imperial Brands au atras atenția asupra nevoii de predictibilitate fiscală și armonizare a prețurilor. Potrivit estimărilor industriei, diferența actuală de preț între pachetele ilicite (19,1 lei) și cele legale (27,3 lei) continuă să stimuleze piața neagră, generând pierderi anuale de peste 500 de milioane de euro pentru stat.

Pe partea de control, Poliția de Frontieră a confiscat în primele 11 luni ale anului 2025 peste 6,2 milioane de pachete de țigări, în valoare de 137 milioane de lei, și 65 de tone de tutun vrac. Totodată, Poliția Română a destructurat 18 grupări infracționale implicate în contrabandă și a aplicat sancțiuni în valoare de aproape 7,8 milioane de lei.

Companiile de tutun rămân printre cei mai mari contribuabili ai statului, virând anual peste 22 miliarde de lei din accize, TVA și alte taxe.