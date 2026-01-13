Proiectul propune reorganizări instituționale, reducerea unor sporuri și eliminarea unor posturi, fără afectarea salariilor de bază.

La nivel local, reducerea de 10% a posturilor ocupate va fi aplicată conform OUG 63/2010, iar în 2026 autoritățile vor putea diminua temporar cheltuielile de personal proporțional cu posturile ce urmează a fi desființate.

CELE MAI PROBLEMATICE PROPUNERI DIN PROIECT

Una dintre propunerile controversate din planul de reformare a birocrației instituționale este introducerea unor mandate limitate, ca durată și număr, pentru înalții funcționari publici și pentru cei aflați în funcții de conducere „sensibile”. Mai mult, înaltul funcționar public nu poate rămâne în funcție după cele două mandate; este mutat obligatoriu.

De asemenea, se conturează posibilitatea reducerii posturilor, inclusiv prin disponibilizări, la nivel local, în baza unor scheme de personal cu valori minimale și maximale.

Proiectul poate fi citit aici.