Mii de apartamente fără căldură, în plin val de frig

În perioada în care termometrele au indicat valori de până la -20°C, o avarie majoră la centralele termice a lăsat peste 3.000 de blocuri din București fără încălzire și apă caldă. Printre cei care au resimțit direct consecințele se numără și Saveta Bogdan, care spune că de mult timp trăiește acest chin al frigului prelungit.

Halate groase, pături și drumuri prin magazine

Pentru a face față temperaturilor scăzute din apartament, artista a ajuns să stea îmbrăcată cu două halate groase și învelită cu o pătură. Când frigul devine de nesuportat, caută refugiu în spațiile comerciale, unde poate sta la căldură câteva ore: „Acum este frig. Nu se poate sta așa. Am pe mine două halate. Mai merg și eu prin magazine, pe la Bucur Obor, mă mai încălzesc și eu. Stau de vorbă cu fetele. Ce vrei să fac? Nu se poate sta în casă și ca să pun caloriferul încontinuu este nenorocire”, a spus artista într-un interviu pentru Viva. În anumite momente, apelează și la un calorifer electric, care reușește să încălzească doar dormitorul.

Facturi mari, în ciuda lipsei căldurii

Cheltuielile generate de această situație sunt greu de suportat. Saveta Bogdan spune că a achitat recent aproximativ 1.000 de lei pentru energia electrică și peste 500 de lei pentru întreținere, deși nu beneficiază de încălzire centralizată: „Mi-a venit 500 și ceva de lei întreținere, o persoană singură, deși nu am căldură. Lumina a venit 1.000 de lei. Ce să fac? Pentru că eu țin ăsta în priză toată ziua, nu pot sta în frig”, a declarat cântăreața.

Protest față de autorități și mesaj pentru Ilie Bolojan

Nemulțumirea față de lipsa căldurii a determinat-o pe Saveta Bogdan să își îndrepte criticile către premierul Ilie Bolojan. Artista afirmă că nu va achita impozitele înainte de termen și va amâna plata până în ultima lună, ca formă de protest față de condițiile în care este nevoită să trăiască: „Acum, văd că domnul Ilie Bolojan are treabă cu gazele, pentru că a văzut că lumea se încălzește cu gazele, ca să ia de la oameni tot... Dar eu nu am să plătesc acum, voi plăti impozitul la casă în ultima lună. De ce să plătesc acum? Măcar îl mai țin în șah, că el crede că strânge acum banii, iar noi murim de frig în casă”, a transmis cântăreața.

