Salvamont Suceava anunţă că, în masivul Călimani şi Suhard (vf. Omu) stratul de zăpadă este de cca 40 - 50 cm, iar acolo unde vântul a viscolit, grosimea stratului de zăpadă poate depăşi 1,5 – 2 m.

”Sunt necesare rachete de zăpadă sau schiuri de tură cu menţiunea că la peste 1800 m stabilitatea stratului de zăpadă este redusă pe pantele suficient de înclinate şi cele încărcate de vânt”, au transmis, miercuri dimineață, salvamontiştii într-un mesaj postat pe Facebook.

Aceştia fac o serie de recomandări pentru turişti, având în vedere condiţiile vremii ce se anunţă pentru perioada imediat următoare:

- să ţină cont de atenţionările de vreme rea, respectiv cod galben/portocaliu (vânt, precipitaţii, etc.) deoarece temperaturile pot varia foarte mult într-un interval de timp foarte scurt;

- să fie echipaţi corespunzător, astfel: ghete, jachetă de vânt, polar, rucsac, căciulă, apă, dulciuri, ochelari, mănuşi, etc.

- să ia numerele de telefon ale Serviciului Salvamont şi totodată să se intereseze dacă traseul pe care doresc să-l abordeze este accesibil pentru nivelul lor de pregătire şi dacă au echipamentul corespunzător;

- în cazul în care consideră că au anumite probleme, este indicat să telefoneze serviciului Salvamont pentru informaţii sau pentru intervenţii în timp optim, pentru a se evita situaţii neplăcute, uneori critice.

Potrivit Salvamont Suceava, nu sunt recomandate următoarele trasee montane:

în masivul Călimani

- traseul marcat cu punct roşu, între şaua Negoiu şi 12 Apostoli, deoarece jneapănul acoperit parţial de zăpadă, închide practic poteca turistică;

- traseul marcat cu cruce roşie, Poiana Izvoarelor – Coada Pietrosului;

- traseul marcat cu triunghi albastru, Schitul 12 Apostoli – Vatra Dornei;

- traseul marcat cu cruce albastră, între Poiana Pietrele Roşii şi Dornişoara;

- traseul marcat cu punct albastru, Gura Haitii – Călimaniul Cerbului;

- traseul de creastă, marcat cu bandă roşie, între vf. Pietrosul şi piciorul Bistriciorului;

masivul Rarău

traseul marcat cu cruce galbenă, Izvorul Alb – Rarău, deoarece a fost deteriorat de exploatările forestiere, dar turişti pot urca pe traseul marcat cu bulină albastră care pleacă spre Rarău de la baza pârtiei Rarău;

Obcinile Bucovinei

- traseul marcat cu bandă roşie: între vf. Pietriş şi Pasul Paşcanu;

- traseul Via Transilvanica, între Suceviţa şi Vatra Moldoviţei, Vatra Moldoviţei şi Sadova deoarece timpii de parcurgere în condiţii de iarnă pot depăşi 9 h;

Acces auto:

- drumul spre exploatarea Călimani, din Gura Haitii, este accesibil doar autovehiculelor 4x4 echipate cu anvelope de iarnă pe cca 9 km din 12. Este recomandat folosirea lanţurilor antiderapante şi o lopată pentru cazul în care se rămâne blocat deoarece pe drumul de acces nu s-a dat cu lama de zăpadă;

- drumul spre cabana Giumalău, pe valea Rusca, este accesibil doar cca 4 km;

- pe Transrarău se circulă în condiţii de iarnă.