”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că la această oră (07:00), nu sunt impuse restricţii de trafic pe reţeaua de autostrăzi şi drumuri naţionale, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condiţiilor meteorologice. La nivel naţional se circulă în condiţii de iarnă, pe un carosabil preponderent umed, curat, acţionându-se unde este zăpadă depusă pe suprafaţa de rulare”, a transmis, miercuri dimineaţă, Centrul Infotrafic.

Pe arterele rutiere principale, respectiv: autostrăzile A 1 Bucureşti - Piteşti, A 2 Bucureşti - Constanţa, A 3 Bucureşti - Ploieşti, A 4 Ovidiu - Agigea, A 7 Ploieşti - Adjud şi drumurile naţionale DN 1 Bucureşti - Braşov, respectiv DN 7 Bucureşti - Sibiu, circulaţia rutieră se desfăşoară în condiţii normale, fără probleme de viabilitate a carosabilului, cu valori de trafic reduse.

Este semnalată ceaţă, care reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe arterele rutiere din judeţele Brăila, Giurgiu, Olt şi Teleorman.

”Recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, să evite depăşirile riscante, să se asigure temeinic înainte de schimbarea direcţiei, să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule şi să acorde atenţie tuturor manevrelor efectuate”, au transmis poliţiştii.