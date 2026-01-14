Comuna Castiglion Fiorentino, situată în pitoreasca provincie toscană Arezzo, se confruntă cu un fenomen fără precedent care a semănat neliniște printre localnici. În primele zece zile ale anului, localitatea a înregistrat un număr șocant de 14 decese, o cifră care depășește orice statistică anterioară și lasă autoritățile în căutarea unor răspunsuri.

„Mai rău ca în timpul pandemiei”

Primarul localității, Mario Agnelli, a ales să rupă tăcerea printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, descriind situația ca fiind una de o gravitate extremă. Edilul a subliniat că rata mortalității a devenit „anormal de mare”, raportată la totalul de 133 de decese înregistrate pe parcursul întregului an precedent.

Impactul vizibil asupra comunității este unul dramatic. „Capelele funerare sunt pline. Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată, nici măcar în perioada neagră a pandemiei de COVID-19”, a avertizat Agnelli, subliniind presiunea uriașă pusă pe serviciile funerare locale. De la o medie de un deces la fiecare trei zile, localitatea a ajuns brusc la o rată de cel puțin o pierdere de viață pe zi.

Ipoteze: Coincidență sau „Super-gripă”?

Deși cauzele exacte rămân sub semnul întrebării, primele analize indică o combinație nefericită de factori. Potrivit publicației Corriere della Sera, printre victime se numără persoane de toate vârstele, inclusiv un bărbat de 60 de ani care suferea de o boală incurabilă. Totuși, majoritatea celor decedați aveau vârste de peste 80 și 90 de ani, fiind categoria cea mai expusă în fața provocărilor actuale.

Primarul a avansat câteva posibile explicații, oscilând între o coincidență sinistră și efectele devastatoare ale condițiilor meteo. Vremea extremă. Temperaturile scăzute din ultima perioadă au afectat sever persoanele vulnerabile, dar și un vârf de activitate al așa-numitei „super-gripe” de tip K, care pare să fi lovit agresiv în această regiune.

„Ar putea fi o perioadă deosebit de ghinionistă sau poate că frigul recent și valul de gripă au o legătură directă cu aceste pierderi”, a concluzionat edilul. În timp ce anchetele continuă, Castiglion Fiorentino rămâne sub o atmosferă de doliu și vigilență, așteptând ca acest val neobișnuit să se domolească.