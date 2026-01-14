Incidentul s‑a produs în timp ce Trump se afla pe o platformă deasupra podelei fabricii, înainte de discursul programat la Detroit Economic Club. În înregistrarea de aproximativ 15 secunde se aud strigăte din partea unui spectator, iar președintele pare să reacționeze vizibil iritat.

Donald Trump i-a arătat degetul mijlociu unui protestatar

Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, nu a confirmat explicit gestul, dar a declarat pentru The Guardian că Trump a oferit „un răspuns adecvat și lipsit de ambiguitate” în fața unui „nebun care țipa înjurături într‑un acces de furie”.

Trump has NO SHITS LEFT TO GIVE. This is gold. 😂



After being heckled, the President yells “F—k you” and gives the protester the MIDDLE FINGER.



Protect him at all costs. pic.twitter.com/M6cjNy5Os8 — mistersunshinebaby (@mrsunshinebaby) January 13, 2026

Un purtător de cuvânt al companiei Ford a transmis pentru TMZ că evenimentul a fost „extraordinar” și că angajații au reprezentat compania cu profesionalism, însă a subliniat că firma nu tolerează comportamente nepotrivite în fabricile sale. Incidentul vine într‑un moment sensibil pentru administrația Trump, aflată sub presiune tot mai mare pentru publicarea integrală a așa‑numitelor dosare Epstein. Documentele ar putea dezvălui detalii suplimentare despre activitățile finanțatorului condamnat pentru trafic sexual.

Administrația Trump, tensiuni majore din cauza dosarelor Epstein

Departamentul de Justiție a făcut publice mai puțin de 1% dintre documente, deși o lege federală impunea publicarea completă până la jumătatea lunii decembrie. Mai mulți congresmeni, atât democrați, cât și republicani, cer acum desecretizarea totală. Procurorul general al SUA, Pam Bondi, care coordonează procesul, susține că întârzierea are ca scop protejarea identității victimelor. Documentele publicate până acum sunt puternic redactate, ceea ce a generat critici din partea unor membri ai Congresului.

Trump, fotografiat în trecut alături de Epstein și cunoscut pentru asocierea de lungă durată cu acesta, s‑a opus inițial publicării dosarelor, numindu‑le „o farsă”.