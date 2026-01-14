Inflația din luna decembrie a adus scumpiri importante în mai multe sectoare, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS). Transportul aerian a înregistrat cele mai mari creșteri de tarife de la o lună la alta, cu +17,99%, urmat de transportul feroviar, cu +9,79%. În schimb, abonamentele pentru transportul auto s-au ieftinit ușor, cu 0,19%.

La nivel anual, energia electrică rămâne produsul cu cea mai mare majorare de preț, +60,91%, deși față de luna noiembrie s-a ieftinit marginal. Alte creșteri semnificative au fost consemnate la cacao și cafea (+24,67%) și la transportul pe calea ferată (+24,40%).

În categoria alimentelor, fructele proaspete s-au scumpit cu 15,19% în decembrie 2025 față de aceeași lună din 2024. Pe de altă parte, cartofii s-au ieftinit cu 11%, iar fasolea boabe și alte leguminoase cu 4,14%. Raportat la luna precedentă, cele mai mari creșteri au fost la cafea (+3,16%) și fructe proaspete (+1,72%), în timp ce citricele s-au ieftinit cu 4,67%, iar leguminoasele cu 1,26%.

La mărfurile nealimentare, energia electrică și energia termică domină topul scumpirilor anuale, cu +60,91%, respectiv +18,80%. Creșteri au fost raportate și la cărți, ziare și reviste (+10,16%), fără să existe vreo categorie cu prețuri în scădere față de anul trecut.

Comparativ cu luna anterioară, gazele s-au scumpit cu 2,09%, iar frigiderele și congelatoarele cu 1,22%. Ieftiniri au fost consemnate la combustibili (-1,29%), energie electrică (-0,01%) și la lacuri și vopsele (-0,03%).