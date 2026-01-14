Iată care sunt cele 5 dintre cele mai bune opțiuni de băuturi făcute în casă pentru creșterea imunității:

1. Masala Chai

Acest ceai preparat cu scorțișoară, cuișoare, cardamom, frunze de dafin și nucșoară este o băutură excelentă pentru creșterea sănătății generale. Poți omite sau adăuga lapte dacă dorești. Această băutură se prepară foarte simplu. Tot ce trebuie să faci este să prăjești ingredientele de mai sus într-o tigaie și să le macini pentru a obține o pudră. Ulterior, adaugă-le într-un ibric cu apă clocotită și lasă-le la foc mic în timp ce amesteci. După ce a prins o textură groasă, servește fierbinte alături de gustări.

2. Kahwa

O altă variantă a masala chai, kahwa este o băutură tradițională în bucătăria din Kashmir. Se face din ceai verde, migdale, șofran, cardamom și scorțișoară. Se pun 5 căni de apă la fiert. Atunci când apa clocotește, se adaugă ingredientele și se fierb ușor timp de 3 minute. La final se adaugă mierea și ceaiul verde. Se consumă imediat după ce este gata.

3. Kadha

Kadha este o băutură sănătoasă care a făcut parte din practica medicală tradițională de eoni. Numit și ceai de plante, este un amestec nutritiv din mai multe ierburi și condimente. Într-o crăticioară se adaugă 2 căni de apă și se lasă până ce fierbe. Frunzele de tusli se zdrobesc și se adaugă în apa clocotită. Apoi se adaugă Haldi și se lasă la fiert până când apa scade. Se servește imediat când este gata adăugând miere.

4. Kesar Doodh

O băutură sănătoasă și gustoasă, kesar doodh nu numai că te ajută să îți menți temperatura corpului în timpul iernii, dar îți va îmbunătăți și sănătatea generală. Pe lângă lapte și șofran, această băutură include cardamom, fistic și migdale. Se pune laptele a fiert într-o cratiță. Se fierbe la foc mic, amestecând de câteva ori până se îngroașă. Se adaugă zahărul, șofranul și pudra de cardamom. Se amestecă până se dizolvă zahărul și se fierbe aproximativ 5 min. Se servește fierbinte garnisită cu cardamom verde, fistic și migdale.

5. Kanji

Cu un amestec consistent de condimente și ierburi vindecătoare, kanji îmbunătățește sistemul digestiv. Și, cu o bună utilizare a produselor proaspete de sezon, această băutură poate întări sistemul imunitar. Se curăță morcovii și se taie bucăți potrivite. Se pune apa la fiert și se adaugă morcovii în ea. Când morcovii au fiert se iau de pe foc și se lasă la racit. Apoi, se adaugă sarea și pudra de muștar și se transferă într-un borcan cu capac. Băutura se ține câteva zile la soare pentru ca gustul de muștar să devină puternic, potrivit sursei.