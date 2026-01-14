CCIR subliniază faptul că acordul UE-MERCOSUR nu este doar despre agricultură, ci prevede liberul schimb și eliminarea treptată a peste 90% din taxele vamale dintre cele două blocuri economice, creând o piață nouă pentru produsele europene și românești. Ceea ce este esențial pentru economia României este că acest acord facilitează semnificativ intrarea pe piața MERCOSUR a automobilelor și pieselor de schimb, a produselor chimice și farmaceutice, precum și a utilajelor industriale.

CCIR consideră că acest acord trebuie tratat cu obiectivitate și pragmatism, având în vedere structura economiei naționale. În România, industria generează în continuare circa 30% din Produsul Intern Brut. Țara noastră produce ansamble și subansamble pentru o multitudine de mărci și branduri auto din Europa de Vest, precum și componente esențiale în domeniul white goods (electrocasnice), energetic și farmaceutic.

„Sectorul auto din România creează peste două sute de mii de locuri de muncă, la care se adaugă alte câteva zeci de mii din industriile conexe, care produc echipamente și componente non-auto. Economia românească este o economie de subcontractori, iar întreaga industrie este conectată la țările super-industrializate din Europa de Vest. Atunci când economia Germaniei crește cu 1%, România crește cu 4%. Această corelație nu este întâmplătoare, 24% din comerțul exterior al României se desfășoară cu Germania. În mod obiectiv, sectorul agricol din România reprezintă 4,5% din PIB, în timp ce la nivelul UE acest domeniu reprezintă între 1% și 1,5%. Este momentul să ieșim din discuțiile sterile și să ne concentrăm pe propria performanță în domeniul agriculturii și zootehniei. Trebuie să devenim performanți, în special pe piața internă, iar organele statului responsabile cu controlul calității trebuie să-și îndeplinească datoria față de consumatorii români”, a declarat președintele CCIR, dl Mihai Daraban.

În acest context, CCIR consideră că Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru consolidarea poziției României ca hub industrial regional și pentru diversificarea piețelor de export ale companiilor românești.