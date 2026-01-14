Surse din Ministerul Transporturilor și reprezentanți ai CNAIR indică termene realiste abia pentru 2027, poate chiar 2028, având în vedere întârzierile din procedurile de achiziție și complexitatea integrării tehnice. Sistemul e‑Sigur este finanțat prin PNRR și presupune o infrastructură amplă de camere video, radare și software bazat pe inteligență artificială. Acesta va identifica automat șoferii care depășesc viteza legală, circulă fără ITP sau fără asigurare RCA, iar datele vor fi transmise direct către Poliție pentru sancționare.

Sistemul e-Sigur se amână din nou

CNAIR este responsabilă de achiziția și montarea echipamentelor. În prezent, două contracte sunt în derulare: unul pentru dezvoltarea sistemului software care va gestiona datele, iar altul pentru instalarea a aproximativ 50 de camere video‑radar pe autostrăzile mai vechi, precum A1, A2 și A3. Pe autostrăzile noi, A7, A0 și A10, există deja peste 100 de camere montate, însă acestea nu sunt încă activate.

În paralel, CNAIR pregătește o licitație separată pentru achiziția a 400 de camere destinate drumurilor naționale. Dacă procedurile se finalizează în 2026, sistemul ar putea deveni operațional în vara lui 2027, însă specialiștii avertizează că termenul este optimist, iar implementarea completă ar putea fi împinsă spre 2028.

Unde vor fi amplasate cele 400 de camere

Cele 400 de camere radar vor fi amplasate în 136 de puncte, pe aproximativ 1.100 de kilometri de drumuri naționale. Printre cele mai vizate șosele se numără DN1, DN6, DN2, DN17, DN7, DN67 și DN11, urmând ca restul amplasamentelor să fie stabilite în funcție de condițiile din teren. Până la activarea completă a sistemului e‑Sigur, camerele deja montate rămân nefuncționale, iar șoferii vor mai avea de așteptat până când monitorizarea automată a vitezei medii devine realitate pe drumurile din România.