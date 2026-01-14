Inițiatorii subliniază că relația dintre România și Republica Moldova nu mai poate fi gestionată prin gesturi simbolice sau structuri fără impact real.

SCRISOARE DESCHISĂ

către senatorii și deputații României

Stimați colegi senatori și deputați,

România se află într-un moment de răscruce istorică. Nu unul spectaculos, nu unul declanșat de crize vizibile, ci unul tăcut, dar decisiv, în care inacțiunea poate deveni cea mai gravă decizie politică.

Declarația recentă a doamnei Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, care a afirmat public că ar vota pentru reunificarea Republicii Moldova cu România în cazul organizării unui referendum, precum și realitățile geopolitice din regiune, arată limpede că tema relației dintre România și Republica Moldova nu mai poate fi tratată exclusiv prin gesturi simbolice, declarații festive sau structuri parlamentare fără conținut real.

A venit momentul ca Parlamentul României să își asume un rol activ, serios și responsabil.Nu propunem sloganuri, nu propunem un calendar forțat, nu propunem gesturi care să destabilizeze regiunea. Propunem stat, instituții și mecanisme reale.

În acest sens, Grupul PACE - Întâi România propune înființarea Comisiei parlamentare speciale pentru integrarea instituțională accelerată dintre România și Republica Moldova, cu un mandat clar, limitat în timp și orientat exclusiv spre rezultate concrete pentru reunificarea Republicii Moldova cu România

Această comisie nu este una de prietenie, nu este una decorativă și nu este una ideologică. Ea are un scop precis, să analizeze juridic, constituțional, instituțional și din perspectiva securității naționale ce înseamnă, în mod concret, integrarea funcțională a celor două state și ce pași legali sunt necesari pentru a fi pregătiți, ca stat român, pentru orice evoluție viitoare.

România nu poate aștepta pasiv deciziile altora. România nu poate intra nepregătită într-un moment istoric. România nu își poate permite improvizații.

Această comisie va avea atribuții reale. Va solicita documente și informări oficiale, va convoca audieri, va formula propuneri legislative, va construi un calendar tehnic, nu un calendar politic.

Rezultatul final va fi un Raport național de integrare instituțională România - Republica Moldova care va permite Parlamentului, Guvernului și tuturor instituțiilor statului să acționeze informat, coerent și responsabil.

Dragi colegi senatori și deputați,

Indiferent de diferențele politice, de doctrină sau de apartenență la grupuri parlamentare, avem o responsabilitate comună, să nu fim generația care a ratat pregătirea unui moment istoric din lipsă de curaj instituțional.

Această inițiativă nu forțează nimic. Această inițiativă obligă doar la luciditate, muncă și asumare. Vă invităm să susțineți înființarea acestei comisii speciale și să demonstrăm că Parlamentul României poate acționa ca o instituție matură, capabilă să gândească strategic și să pregătească statul pentru viitor, nu doar să comenteze trecutul.

