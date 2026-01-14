Face parte din grupul celor precolumbiene, alături de cea aztecă şi cea mayaşă, luând sfârşit în secolul al XVI-lea.

A avut cel mai mare imperiu din America Precolumbiană, Imperiul Inca, făcut pe înălțimile munților Anzi prin secolul al XII-lea, dar ulterior s-au extins spre bazinul Amazonului şi Pacific.

Limba oficială din civilizația incaşă era quechua, dar se vorbeau încă 700 de limbi în Imperiul Incaş, pe lângă limba oficială.

Incaşii aveau o religie politeistă, dar îl venerau cel mai mult pe Zeul Soare Inti.

În civilizația incaşă nu se cunoştea un limbaj scris, dar se folosea o metodă cu fire colorate prinse de alt fir pentru a stoca date, comunicând astfel.

Nu cunoşteau bronzul şi nici roata, dar au fost capabili de inovații şi construcții impresionante, cum a fost şi cetatea Machu Picchu făcută din blocuri mari de piatră.

Cetatea Machu Picchu este asezată la aproximativ 80 de km NV de Cusco, într-o şa muntoasă, între două vârfuri. Aceste ruine au 18 km pătrați de construcții terasate, ce sunt legate între ele prin 3000 de trepte. Machu Picchu are forma unei păsări, dacă este privită de sus. Numele cetății i-a fost dat de cel care a descoperit-o, Hiram Bingham, în anul 1911 şi se traduce prin "piscul bătrân” în limba quechua, iar denumirea originală nu a fost descoperită niciodată.

Credeau în reîncarnare, iar planta lor sacră era Quinoa.

Consumau porcuşori de Guineea ca delicatese şi o băutură numită chicha, la fermentarea căreia se foloseau porumbei.

"Crucea incaşă", Chakana, era cel mai important simbol incaş.

Razboinicii incaşi pentru a deveni neînfricați treceau printr-un proces îndelungat de "spălare a creierului".

Sfârşitul Imperiului Incaş a venit odată cu capturarea şi omorârea ultimului conducător, Tupac Amaru, de către spanioli. Dominația spaniolă a început în secolul XVI.