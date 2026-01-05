Adelaide, Australia

Adelaide este ca un microcosmos care adună tot ceea ce face din Australia o țară specială: plaje, podgorii, faună sălbatică și mâncare și băutură de cea mai bună calitate.

În Piața Centrală din Adelaide, turiștii pot încerca unele dintre cele mai bune brânzeturi, vinuri și produse din Australia de Sud, apoi pot profita la maximum de vremea temperată din grădinile botanice ale orașului și pot face plimbări prin natură și tururi de observare a stelelor, conduse de membri ai comunității aborigene.

Adelaide este, de asemenea, poarta de acces către frumoasa regiune viticolă Barossa Valley și către Insula Cangurilor, care a reînceput să primească vizitatori, după ce a fost devastată de incendiile de vegetație din 2020.

Algeria

Algeria este prezentată dept o „recompensă” pentru călătorii neînfricați.

Capitala țării este supraaglomerată și înțesată de magazine de țigări electronice inedite. Dar turiștii au și alternativa de a se „pierde” în infinitul nisipos al Saharei, într-o țară cu peisaje naturale intense și tăcute.

Izolată din anii 1960, Algeria a început să se deschidă vizitatorilor străini în anul 2023, cu noi vize de 30 de zile. Există zboruri directe către capitala Alger din mai multe orașe europene importante.

Deși Algeria speră să devină o destinație majoră, este încă la început, iar călătorii aventuroși pot experimenta încă peisaje epice, doar pentru ei înșiși.

Șirul muntos din Parcul Național Tassili n’Ajjer, cunoscut ca „Podișul râurilor”, găzduiește un adevărat Luvru de artă preistorică, fiind cunoscut pentru picturile rupestre și pentru unele situri arheologice, care datează din perioada neolitică. Picturile descriu turme de vite, animale sălbatice mari și activități precum vânătoare și dans. Picturile rupestre au fost înscrise în patrimoniul cultural mondial UNESCO în anul 1982.

Este ideal de explorat într-o drumeție de o săptămână, susținută de o caravană de măgari care transportă echipament.

Arusha, Tanzania

La poalele impunătorului munte vulcanic Meru se află orașul Arusha din Tanzania, în estul Africii. Nu departe de Parcul Național Serengeti, plin de faună sălbatică, și aproape de tabăra de Muntele Kilimanjaro, Arusha este adesea o poartă către aventuri.

Există o mulțime de lucruri de care te poți bucura ca turist în Arusha, inclusiv Centrul Patrimoniului Cultural din Arusha, care găzduiește un muzeu, galerii de artă, magazine cu artefacte și pietre prețioase (în special tanzanit), precum și restaurante.

În toamna anului 2026, va exista un alt motiv pentru a vizita Arusha: „Centrul Goodall pentru Speranță” își deschide porțile, celebrând moștenirea antropoloagei și primatoloagei Jane Goodall, considerată cel mai mare expert în cimpanzei din lume.

Aflată în apropiere de Centrul Patrimoniului Cultural Arusha, această atracție își propune să educe, să inspire și să impresioneze vizitatorii printr-o serie de expoziții interactive care explorează fauna sălbatică și modul în care putem proteja animalele planetei noastre.

Aragon, Spania

O eclipsă totală de soare va fi vizibilă în nordul Spaniei pe 12 august 2026, iar regiunea Aragon, situată la jumătatea distanței dintre Madrid și Barcelona, ​​este un loc excelent pentru a o observa.

Zaragoza, capitala regiunii, are 2.000 de ani de istorie de explorat, de la ruinele romane până la uimitoarea arhitectură mudéjar, recunoscută de UNESCO – o combinație unică spaniolă de stil islamic și gotic.

Orașul a fost, de asemenea, casa marelui pictor Francisco Goya și are singurul muzeu din lume dedicat operei sale; în prezent este închis pentru renovări, dar sunt speranțe că se va redeschide pentru cea de-a 280-a aniversare a nașterii sale, în 2026.

Bahrein

O veritabilă poartă de intrare în Orientul Mijlociu, Bahrein este unul dintre acele locuri despre care multă lume a auzit, dar poate că puțini l-ar putea localiza cu exactitate pe hartă.

Această mică insulă este adesea eclipsată de alte destinații din Golf, precum Dubai, Abu Dhabi și Qatar.

În capitala Manama, străzile din jurul vechii zone comerciale sunt accesibile pietonal, în timp ce interiorul insulei principale oferă adevărate escapade în deșert, iar ce plajele înconjoară coasta.

Ca loc unde civilizația a prosperat acum 5.000 de ani, Bahreinul vine cu o istorie tangibilă: de la movilele funerare Dilmun – un sit arheologic construit în perioada civilizației timpurii Dilmun, în jurul anului 2.000 înainte de Hristos, până la Qal’at al-Bahrain – cunoscut și sub numele de Fortul Bahrein sau Fortul portughez, un sit arheologic ce poartă urmele perioadei coloniale portugheze.

Iar pentru turiștii care își doresc mai mult, un drum pietonal care se leagă de continent deschide posibilitatea unor excursii de o zi în Arabia Saudită.

Bruxelles, Belgia

Capitala Belgiei este descrisă ca un centru cultural care va lua amploare în acest an.

„Capitala Europei” a fost mult timp celebrată pentru clădirile sale istorice, impunătoarea Grand Place și mâncarea delicioasă (vafele catifelate, biscuiții dulci Speculoos sau alte bunătăți calde).

Dar Bruxelles-ul are mai mult de oferit dincolo de activitățile instituțiilor europene, arhitectura gotică și dulciurile. Dincolo de toate acestea, veți descoperi un centru cultural și artistic care își va atinge apogeul în 2026.

În noiembrie, mult așteptatul Kanal Centre Pompidou se va deschide într-o fostă fabrică de automobile, în parteneriat cu renumitul Centre Pompidou din Paris. Odată cu deschiderea oficială a Kanal, vizitatorii se pot aștepta la spații expoziționale impresionante, un restaurant pe acoperiș și o arhivă de istorie a arhitecturii, care se mută din cealaltă parte a orașului.

Moștenirea artistică a Bruxelles-ului poate fi explorată și la Muzeul Benzii Desenate, care prezintă tradiția belgiană a benzilor desenate, de la Tintin la Ștrumfi, dar și prin descoperirea numeroaselor opere de artă stradală ale orașului, precum și prin participarea la târgul anual de artă contemporană Art Brussels.

Plimbându-vă prin oraș, turiștii vor descoperi și alte atracții vechi și noi ale orașului Bruxelles: de la Galeriile Regale Saint-Hubert, frumoasele galerii comerciale acoperite din secolul al XIX-lea, până la Atomium, piesa centrală a Expoziției Universale de la Bruxelles din 1958 și acum un simbol al orașului.

Fiordurile chiliene

Dacă vă doriți să experimentați minunea oceanului, aici este locul potrivit.

În anul 2026, liniile de croaziere de lux care operează în America de Sud își îndreaptă atenția către fiordurile chiliene, incluzând această destinație îndepărtată în tot mai multe itinerarii ale anului.

Mai puțin cunoscute decât regiunea învecinată a Patagoniei, dar la fel de fermecătoare, fiordurile chiliene le oferă vizitatorilor curajoși o lume acvatică izolată, formată din canale labirintice ce așteaptă să fie explorate. Cu ghețari neatinși, regiunea reprezintă echivalentul sud-american al fiordurilor norvegiene.

Această zonă uimitoare oferă călătorilor acces la un peisaj care poate fi experimentat doar pe apă – unul care a apărut pe măsură ce ghețarii au început să se retragă, acum milioane de ani.

Devon, Marea Britanie

În această lună se împlinesc 50 de ani de la moartea celei mai cunoscute „fiice” a comitatului Devon: scriitoarea Agatha Christie. Momentul va fi marcat printr-o serie de evenimente în 2026, inclusiv o expoziție de amploare la British Library din Londra.

Opera Agathei Christie este sinonimă cu strălucirea și intriga Epocii de Aur a căilor ferate, așa că, după un ocol pentru un prânz încărcat de mister la bordul unui tren Belmond, turiștii pot călători cu trenul spre vest, până la Torquay, locul ei de naștere.

Orașul a cunoscut o dezvoltare rapidă ca stațiune pe litoral în epoca victoriană, iar cartierele sale prospere, situate pe coline, își păstrează și astăzi farmecul elegant. În fiecare septembrie, aici are loc Festivalul Agatha Christie, scrie tabu.ro.

Alte locuri de neratat pentru pasionații de Agatha Christie sunt casa ei de vacanță, Greenway House, impunătoarea Ugbrooke House, unde și-a cunoscut primul soț, și refugiul său de scriitor de pe Burgh Island.

Cei care călătoresc aici pot testa și cream tea-urile pentru care West Country din Anglia este renumit, a căror popularitate a crescut odată cu afluxul de turiști care au ajuns în regiune cu trenul.

Dominica

Punând un accent puternic pe supranumele său de „Insula Naturii”, luxurianta insulă caraibiană Dominica va oferi lumii prima rezervație de cașaloți. Zona protejată se va întinde pe aproximativ 475 de mile pătrate (1.230 de kilometri pătrați) de-a lungul coastei vestice a insulei.

Rezervația, ale cărei detalii sunt încă în curs de definitivare, va servi drept habitat protejat pentru populația rezidentă de cașaloți — una dintre puținele din lume. Proiectul va asigura gestionarea durabilă a resurselor marine, reglementând activități precum observarea balenelor și ecoturismul.

Cândva intens vânată, această specie vulnerabilă este cea mai mare dintre toate balenele cu dinți. Un mascul adult de cașalot poate ajunge la o lungime de peste 60 de picioare (aproximativ 18 metri).

Balenele nu sunt singurele minuni naturale de aici. Vârfuri vulcanice luxuriante, văi adânci și 365 de râuri acoperă insula din estul Caraibelor. În Parcul Național Morne Trois Pitons, al doilea cel mai mare lac clocotitor din lume îi fascinează de mult timp pe vizitatori. În 2026, accesul ar putea deveni mult mai ușor, odată cu finalizarea așteptată a unei telecabine.

Timorul de Est

Pe călătorii care vor să fie printre primii care explorează o destinație emergentă, cea mai tânără țară din Asia îi așteaptă.

Timorul de Est (numit și Timor-Leste) a obținut independența completă față de Indonezia în 2002, după ani de război civil. Țara a fost inclusă oficial în ASEAN (Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est) la sfârșitul anului 2025 și privește cu încredere spre viitor.

Situată în renumitul Triunghi Coralier, una dintre cele mai bune zone din lume pentru scufundări și snorkeling, țara acoperă jumătatea estică a insulei Timor, precum și enclava Oecussi și insulele Atauro și Jaco din Marea Banda.

Timp de secole, Timorul de Est a fost sub stăpânirea Portugaliei. Astăzi, urmele acestei istorii pot fi descoperite în orașul vechi Baucau, al doilea oraș ca mărime al țării, inclusiv într-o piață reconstruită. În capitala Dili, Arhiva și Muzeul Rezistenței Timoreze oferă vizitatorilor perspective asupra luptei pentru independență a țării.

