Reporter: Ce dorință v-ați pus de Revelion?

Nicușor Dan: Mi-am dorit o schimbare graduală în România

Reporter: Mos Crăciun ce v-a adus?

Nicușor Dan: Mănuși și sosete

Reporter: Ce înseamnă schimbare graduală?

Nicușor Dan: Suntem într un context internațional dificil pentru revoluții și destabilizare în România

Reporter: V-ați obișnuit cu deplasările cu avion militar?

Nicușor Dan: Asta este explicația pentru reducerea de 33 de milioane de care vorbeam

Reporter: Veți demara achiziția unui avion prezidential ?

Nicușor Dan: La momentul potrivit, da, nu este momentul acum dar de exemplu nu avem comunicatii aici, eu 4 ore si jumatate am fost deconectat de realitatea din Romania și nu este normal

Reporter: Mizați pe stabilitatea coaliției și anul acesta?

Nicușor Dan: Da, categoric da

Nicușor Dan pleacă în Franța, în plin blocaj provocat de măsurile lui Bolojan