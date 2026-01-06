Reporter: Ce dorință v-ați pus de Revelion?
Nicușor Dan: Mi-am dorit o schimbare graduală în România
Reporter: Mos Crăciun ce v-a adus?
Nicușor Dan: Mănuși și sosete
Reporter: Ce înseamnă schimbare graduală?
Nicușor Dan: Suntem într un context internațional dificil pentru revoluții și destabilizare în România
Reporter: V-ați obișnuit cu deplasările cu avion militar?
Nicușor Dan: Asta este explicația pentru reducerea de 33 de milioane de care vorbeam
Reporter: Veți demara achiziția unui avion prezidential ?
Nicușor Dan: La momentul potrivit, da, nu este momentul acum dar de exemplu nu avem comunicatii aici, eu 4 ore si jumatate am fost deconectat de realitatea din Romania și nu este normal
Reporter: Mizați pe stabilitatea coaliției și anul acesta?
Nicușor Dan: Da, categoric da
