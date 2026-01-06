Nicușor Dan îl copiază pe Trump și dă interviuri din avion. Ce le-a spus reporterilor, în fuga sa spre Macron - VIDEO

Nicușor Dan pare să fi preluat obiceiul lui Donald Trump, acela de a da interviu din avion. În drumul spre reuniunea Coaliției de Voință, șeful statului a răspuns întrebărilor reporterilor.

Reporter: Ce dorință v-ați pus de Revelion?

Nicușor Dan: Mi-am dorit o schimbare graduală în România

Reporter: Mos Crăciun ce v-a adus?

Nicușor Dan: Mănuși și sosete

Reporter: Ce înseamnă schimbare graduală?

Nicușor Dan:  Suntem într un context internațional dificil pentru revoluții și destabilizare în România

Reporter: V-ați obișnuit cu deplasările cu avion militar?

Nicușor Dan:  Asta este explicația pentru reducerea de 33 de milioane de care vorbeam

Reporter:  Veți demara achiziția unui avion prezidential ?

Nicușor Dan:  La momentul potrivit, da, nu este momentul acum dar de exemplu nu avem comunicatii aici, eu 4 ore si jumatate am fost deconectat de realitatea din Romania și nu este normal

Reporter:  Mizați pe stabilitatea coaliției și anul acesta?

Nicușor Dan:  Da, categoric da

Nicușor Dan pleacă în Franța, în plin blocaj provocat de măsurile lui Bolojan