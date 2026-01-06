Bucureștenii au parte de noi dificultăți după ce impozitele și taxele locale au fost majorate recent. Autoritățile nu și-au actualizat programul de lucru cu publicul, iar cetățenii care au încercat să își achite dările s-au lovit de obstacole neașteptate. Deși platforma ghiseul.ro nu funcționează, oamenii nu au putut folosi nici ghișeele fizice, întrucât astăzi nu este zi lucrătoare. În lipsa oricărei informări, cetățenii au ajuns să se deplaseze inutil la instituții.

Situația a afectat în special locuitorii sectorului 1 din București, care au dorit să își plătească taxele mai devreme pentru a beneficia de bonificația de 10%. Aceștia s-au trezit cu ghișeele închise, deoarece zilele de 6 și 7 ianuarie sunt libere legale, cu ocazia sărbătorii de Bobotează și a Sfântului Ion.

Informații vechi, anunțuri incomplete

Pe pagina oficială a instituției, singurul anunț vizibil era cel referitor la programul din perioada 29–31 decembrie. După aceea, era menționat doar faptul că, începând cu 1 ianuarie, taxele pot fi plătite online, alături de adresele platformelor digitale. Nicăieri nu apărea însă vreo informare despre zilele libere sau despre faptul că ghișeele nu vor funcționa.

Platforma online, indisponibilă de două zile

Situația a fost complicată și mai mult de faptul că ghiseul.ro, platforma digitală folosită de mulți contribuabili nu funcționa de două zile. Oamenii au încercat să plătească online, au primit erori, iar apoi au mers la ghișeu, unde au găsit lacătul pe ușă.

Românii, prinși între sisteme care nu comunică

Rezultatul a fost o zi în care cetățenii au pierdut timp, nervi și drumuri, fără să poată rezolva nimic. Lipsa unei informări clare și indisponibilitatea serviciilor online au creat un blocaj care i-a lăsat pe oameni fără alternative.

