Despre Râul Iordan

Râul Iordan este situat între Iordania şi Israel, alcătuind granița naturală dintre cele două țări, pe o lungime de 180 de kilometri. Iordanul și locul botezului reprezintă un punct turistic foarte vizitat. Râul izvorește din Munții Libanului, traversează Marea Galileii şi se varsă în Marea Moartă. Lungimea totală a Iordanului este de aproape 360 de kilometri, având un traseu sinuos.

Râul Iordan reprezintă o atracţie de o importanţă istorică pentru creştinătate, deoarece în apele lui a fost botezat Iisus Hristos, la vârsta de 30 de ani, de către Ioan Botezătorul. Această vârstă este considerată de către evrei ca fiind una a maturității. De aceea, creștinii sărbătoresc la această dată, 6 ianuarie, Boboteaza.



Locul unde a fost botezat Iisus Hristos se află în prezent pe teritoriul Iordaniei. În trecut nu existau granițe, ci doar o singură țară, Palestina. Locul este vizitat anual de nenumărați turiști din întreaga lume.

Acest râu este pomenit în biblie de peste 150 de ori. Mitul spune că în ziua de Bobotează, Iordanul îşi schimbă cursul, pentru că așa s-ar fi întâmplat când a avut loc botezul lui Iisus. Acest lucru este rostit de preoți într-o rugăciune, spusă în ziua de Bobotează, pe malurile Iordanului. Se mai spune că apele, văzându-l s-au temut și s-au întors, schimbându-și cursul firesc.

Întoarcerea râului, mit sau minune?

Întoarcerea Iordanului, dinspre Marea Moartă spre Marea Galileii, adică dinspre vărsare spre izvoare, ar fi fost considerată o minune.

Iordania e plină de locuri care te încarcă de emoţie şi care te duc cu gândul departe în vremea când s-a scris istoria creștinătății. În apropiere de locul unde a fost botezat Mântuitorul, pe teritoriul iordanian există și o biserică creștin-ortodoxă. Aici, pelerinii sosiți pot închina rugăciuni Mântuitorului.

Biserica Ortodoxă de la râul Iordan, de pe teritoriul iordanian

Sfințirea apelor în această zi se spune că își are originea în faptul că Dumnezeu a poruncit preoților să sfințească apele pentru a înlătura toți diavolii care veniseră pe Iordan să împiedice botezul. Legenda spune că aceștia s-au înecat toți.