Profețiile lui Nostradamus

Autorul clipului susține că, de fapt, Nostradamus a oferit doar trei date specifice în toate predicțiile sale, iar interpretarea lor poate fi realizată prin analiza conjuncțiilor planetare. Una dintre aceste date ar fi legată de începutul unui „Mare Război”: 20 ianuarie 2026. Conform explicațiilor, profetul ar fi menționat că războiul va începe atunci când Soarele, Mercur și Marte vor fi toate în zodia Vărsător, conjuncție care, potrivit autorului, se va produce la începutul anului 2026.

Totuși, cercetătorii și specialiștii în Nostradamus avertizează că interpretările moderne sunt adesea subiective. Mario Reading, expert și autor al cărții Nostradamus: The Complete Prophecies For The Future, notează că profetul a avut unele previziuni precise, cum ar fi moartea Reginei Elisabeta a II-a în 2022, dar că multe dintre afirmațiile legate de conflicte globale sunt vagi și se pretează la multiple interpretări. Reading subliniază că Nostradamus nu a oferit niciodată date exacte pentru evenimente precum un al Treilea Război Mondial, ci mai degrabă descrieri simbolice care pot fi interpretate în mai multe moduri.

Pe de altă parte, pasionații de astrologie și predicții istorice continuă să analizeze cadranele și conjuncțiile planetare menționate în texte, încercând să stabilească legături între mișcările planetelor și evenimente majore ale lumii.

Deși datele din clipurile virale indică 20 ianuarie 2026 ca potențial start al unui conflict global, specialiștii avertizează că este vorba mai degrabă despre o interpretare populară a unor simboluri, nu despre o profeție concretă confirmată de Nostradamus.