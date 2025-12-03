Salomé a identificat două regiuni vaste ale globului care ar putea deveni câmpuri de luptă pentru războaie prin interpuși între Occident și adversarii săi. Acestea se adaugă conflictelor deja existente din Ucraina, Sudan și Congo.

Potrivit lui, două zone puțin populate ale planetei ar putea intra în război total în 2026: Sahelul și Arctica. Sahelul este o regiune geografică din Africa ce traversează continentul pe orizontală, delimitând savanele sudice de deșertul Sahara din nord.

Situația din Sahel

În acest an, activitatea teroristă din Sahel a crescut semnificativ. Regiunea a fost descrisă drept epicentrul terorismului, cu peste 30% din incidentele de acest tip având loc aici.

Țările care fac parte din Sahel sunt Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Ciad, Sudan, Eritreea și Gambia. Toate se confruntă cu amenințări constante din partea grupărilor afiliate Al Qaeda și ISIS.

Retragerea recentă a trupelor occidentale, inclusiv franceze și americane, a lăsat forțele locale fără sprijin, ceea ce ar putea agrava situația. În ultimele luni, sute de copii au fost răpiți din școli de grupuri înarmate, care cer răscumpărări pentru eliberarea lor. Părinții plătesc adesea aceste sume, în ciuda recomandărilor oficiale, deoarece guvernele locale nu reușesc să asigure securitatea.

„Odată cu creșterea grupurilor extremiste în regiunile nordice ale Nigerului, cred că zona ar putea deveni scena unei confruntări indirecte între națiuni care încearcă să-și păstreze influența după plecarea trupelor occidentale”, a prezis Salomé.

Previziuni pentru Arctica

Athos Salomé a vorbit și despre o posibilă confruntare între marile puteri ale lumii în zona Arctică. Rusia, China și Statele Unite ar putea intra în conflict pentru resurse strategice și acces la piețe.

Arctica a devenit un punct de interes militar după izbucnirea războiului din Ucraina. Rusia și statele aliate NATO și-au dezvoltat capacitățile militare în regiune. Procesul s-a accelerat odată cu aderarea Finlandei și Suediei la alianța defensivă, în timp ce Rusia și-a extins Flota Nordică și a mutat o parte din capacitățile ofensive în zona arctică, profitând de accesul mai facil generat de încălzirea globală.

„Cele mai recente interceptări indică faptul că Rusia mută sisteme de rachete în zone strategice din Arctica. Acest lucru crește probabilitatea unor confruntări directe cu NATO în timpul topirii gheții din 2026 – o perioadă în care noile rute comerciale și rezervele de energie ar putea juca un rol crucial”, a prezis Salomé.

Predicții cosmice și riscuri sanitare

Pe lângă conflictele terestre, Athos Salomé a avertizat asupra unor tulburări cosmice. El susține că un puternic fenomen solar ar putea provoca pene de curent la scară largă.

„Informațiile recente indică faptul că ejecții coronale de masă îndreptate spre Pământ vor avea loc între 12 și 15 martie 2026. Posibilitatea unor pene de curent de mari dimensiuni este reală, mai ales în sistemele electrice vulnerabile, dar nimic concret”, a adăugat Salomé.

Un alt pericol menționat este apariția unei noi boli. Virusul H5N5, o variantă de gripă aviară care afectează populațiile de păsări și vite din SUA, a provocat luna trecută primul deces uman. Există temeri că boala ar putea începe să se răspândească la oameni, în timp ce continuă să afecteze animalele la nivel global.

„Monitorizarea globală trebuie consolidată, mai ales având în vedere că Uniunea Europeană se grăbește să autorizeze un vaccin ARNm modificat”, a avertizat Salomé.

