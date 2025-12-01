Clarviziunile lui Nostradamus pentru finalul acestui an

Cum anul 2025 se apropie de final, multă lume își îndreaptă atenția către profețiile făcute de Nostradamus în ceea ce privește lumea. Clarvăzătorul a vorbit despre venirea unui asteroid din spațiu, care ar lovi Terra la sfârșitul anului 2025. Nostramadus l-a numit „o minge de foc”, scrie Click.ro.

„Din cosmos, se va ridica o minge de foc, un vestitor al destinului. Știința și soarta într-un dans cosmic. Soarta Pământului, o a doua șansă”, este profeția lui Nostradamus.

Dacă despre războiul din Ucraina Nostradamus a spus că se va sfârși, apar noi predicții cu privire la un posibil conflict în Marea Britanie. Și un alt aspect care înspăimântă omenirea este că o nouă pandemie ar putea începe.

„Când cei din țările Europei vor vedea Anglia instalându-și tronul în urmă, pe flancurile ei vor avea loc războaie crude… O mare molimă din trecut se întoarce. Niciun dușman nu este mai mortal sub cer”, a mai prezis Nostradamus.

Ce spun specialiștii despre previziunile lui Nostradamus

Specialiștii încearcă să liniștească oamenii agitați de profețiile lui Nostradamus, și afirmă că toate aceste preziceri au fost făcute prin metafore, așa că nu întotdeauna pot fi interpretate corect.