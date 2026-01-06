La 43 de ani, ele spun că se bucură de „cea mai bună versiune a vieții lor”, atât profesional, cât și personal. Departe de a fi dispărute din peisaj, gemenele de la Cheeky Girls sunt astăzi un exemplu de adaptare și reziliență, într-o lume în care faima este adesea efemeră, după cum notează The Sun.

În prezent, Monica și Gabriela Irimia lucrează ziua în domeniul auto, ca angajate în showroom-uri Audi din Marea Britanie. Gabriela activează la York, iar Monica – la Boston, în Lincolnshire, ambele ocupând poziții în vânzări. Spun că pasiunea pentru mașini nu este una recentă și că se regăsesc complet în această meserie.

„Ziua suntem îmbrăcate la costum și lucrăm cu mașini Audi, iar seara urcăm pe scenă în ținute sexy, ca Cheeky Girls. Avem ce e mai bun din ambele lumi”, a explicat Gabriela Irimia, potrivit sursei citate. Ea recunoaște că reacțiile clienților sunt adesea savuroase, unii având impresia că le cunosc de undeva.

În paralel, concertele și aparițiile live rămân o sursă importantă de venit. Datorită relansării piesei „Cheeky Song (Touch My Bum)” pe TikTok și pe alte platforme sociale, cererea pentru show-uri a crescut considerabil în Marea Britanie. Gemenele afirmă că ele cântă atât la festivaluri mari, cât și la evenimente private, cluburi studențești sau chiar aziluri de bătrâni.

La 43 de ani, Monica și Gabriela Irimia atrag în continuare atenția prin aspectul lor fizic, iar întrebarea legată de „secretul tinereții” revine constant. Gabriela a spus râzând: „Oamenii ne întreabă mereu care e secretul nostru ca să arătăm bine. Avem câteva reguli stricte: nu mâncăm după ora 19.00, facem sport în fiecare zi și avem parte de mult sex”.

Ele nu ascund nici intervențiile estetice făcute de-a lungul timpului. „Nu ne-am făcut nimic, în afară de sâni și dinți. Au fost cadoul nostru pentru împlinirea a 40 de ani”, a afirmat Monica Irimia, subliniind că se simt mai încrezătoare ca niciodată.

Celebrele ținute sexy argintii, devenite simbolul lor, încă le vin! „Încă ne încap. Poate că posteriorul e puțin mai mare, dar într-un mod bun”, a mai spus Monica Irimia.

Presiunea financiară și psihologică a dus și la probleme grave de sănătate. Ambele s-au confruntat cu tulburări de alimentație, ajungând la o greutate extrem de scăzută. „Totul a pornit din pierderea controlului. Simți că vrei să controlezi ceva și singurul lucru asupra căruia ai putere este ce mănânci”, a explicat Monica Irimia.

Astăzi, gemenele de la Cheeky Girls vorbesc deschis despre acea perioadă, dorind să încurajeze alte persoane aflate în situații similare. „Ne-am recuperat de mulți ani și credem că e important să vorbim despre asta, mai ales din cauza presiunilor uriașe create de social media”, a mai spus Monica.

Deși au primit invitații la emisiuni precum „Love Island” sau propuneri de a-și face cont pe OnlyFans, gemenele au refuzat categoric. „Nu e genul nostru. Nu vrem să fim văzute făcând sex pe cameră. E de prost gust”, a spus Gabriela Irimia. În schimb, nu exclud apariții în show-uri precum „Strictly Come Dancing” sau chiar o participare la Eurovision.

„Suntem disponibile și acum, la 23 de ani de la debut. Credem că am putea duce Marea Britanie spre glorie”, a afirmat Gabriela Irimia.

