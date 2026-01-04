Cunoscută pentru plajele Agathopes și Galissas, insula Syros este apreciată de turiștii care caută atmosfera autentică a Greciei. La aproximativ 112 kilometri de portul Pireu, insula este și adăpostul a peste 3.000 de pisici, devenite un simbol local.

De ce este nevoie de voluntari

Numărul mare de feline a necesitat ani la rând intervenția organizațiilor caritabile, care s-au ocupat de sterilizare și îngrijire medicală. Cum volumul de muncă a depășit posibilitățile localnicilor, organizația „Syros Cats” caută acum voluntari „de încredere, punctuali, maturi și independenți”, dispuși să se implice cel puțin o lună.

Ce presupune activitatea voluntarilor

Sarcinile zilnice sunt diverse și includ curățarea litierelor, toaletarea pisicilor și activități de grădinărit. Voluntarii trebuie să administreze tratamente, să transporte animalele bolnave sau rănite la veterinar și să interacționeze cu turiștii, prezentându-le atracțiile zonei.

Pe o insulă exotică se dau până la 18.000 de euro oamenilor care aleg să se mute acolo

Cazare gratuită și mic dejun inclus

În schimbul a cinci ore de muncă pe zi, timp de cinci zile pe săptămână, participanții primesc cazare gratuită, mic dejun și utilități plătite. Sunt acceptate persoane din întreaga lume, însă doar patru voluntari pot fi găzduiți simultan. Fiecare primește un dormitor propriu, iar bucătăria, baia și spațiile comune sunt împărțite cu ceilalți colegi.

Cine are cele mai mari șanse să fie selectat

În procesul de recrutare sunt avantajate persoanele cu experiență în domeniul veterinar, cei care au lucrat cu pisici sălbatice și voluntarii cu vârsta de peste 25 de ani.

Cum te poți înscrie

Cei interesați sunt încurajați să urmărească paginile de socializare ale organizației. În momentul deschiderii înscrierilor, doritorii trebuie să completeze un formular în care să explice motivul pentru care își doresc să participe la program.

Cel mai dorit loc de muncă în 2026: paznic pe o insulă izolată din Europa, cu un salariu de 30.000 de euro pentru șase luni