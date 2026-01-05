După ce președintele SUA, Donald Trump, a ordonat reținerea liderului venezuelean Nicolás Maduro, Viktor Orban a venit cu un mesaj public în care exprimă părerea cu privire la urmarea intervenției americane.

„Ordinea mondială liberală se dezintegrează”

Premierul maghiar a comentat direct operațiunea, afirmând: „În primele zile ale acestui an, am primit un memento important că ordinea mondială liberală se află în stare de dezintegrare”. Orban a legat această situație de revenirea lui Trump la Casa Albă, despre care a spus că a reprezentat „o lovitură fatală” pentru ordinea globală existentă.

O lume instabilă înaintea noastră

Pe contul său de Facebook, liderul de la Budapesta a avertizat că schimbările geopolitice vor continua: „Cu toate acestea, noua lume este încă în formare. Ne așteaptă ani și mai instabili, imprevizibili și periculoși”.

Mesaj intern și promisiune de stabilitate

Orban a folosit această situație și pentru mesajul politic intern, precizând că, în cazul în care partidul său FIDESZ – Uniunea Civică Maghiară va câștiga alegerile parlamentare din aprilie, Ungaria va urmări o politică axată pe siguranță și liniște: „Ungaria va merge pe calea păcii și securității”. El a subliniat că guvernul său nu intenționează să implice țara în conflicte armate: „Nu vrem să trimitem tinerii maghiari pe front și nu vrem să distrugem țara și economia maghiară”.

Neutralitate față de conflictele regionale

În finalul postării, premierul a reafirmat poziția Ungariei față de războiul din Ucraina, menționând că Budapesta va evita implicarea militară: „Ungaria se va ține departe de războiul” din Ucraina.

