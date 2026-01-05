"Avem nevoie de Groenlanda din punct de vedere al securității naționale, iar Danemarca nu va putea să se ocupe de ea. Ne vom ocupa de Groenlanda în aproximativ două luni... haideți să vorbim despre Groenlanda în 20 de zile", le-a transmis președintele american reporterilor de la bordul Air Force One duminică seara.



De asemenea, potrivit dpa, în discuția cu jurnaliști americani la bordul aeronavei prezidențiale, Trump a părut să-și bată joc de Danemarca, aliatul său din NATO, afirmând: \"Pentru a spori securitatea în Groenlanda, au adăugat încă o sanie trasă de câini. Este adevărat\".



Intervenția militară americană în Venezuela, care a evidențiat interesul lui Donald Trump pentru vastele resurse de petrol ale țării, a readus în atenție temerile referitoare la Groenlanda, râvnită de președintele american pentru resursele sale minerale semnificative și amplasamentul strategic, scrie Agerpres.



Anterior, Donald Trump a presat-o pe șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, să renunțe la rezerva sa după ce Katie Miller, soția directorului adjunct de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, a publicat sămbătă pe contul său de pe platforma X o fotografie a Groenlandei în culorile drapelului american, însoțită de o scurtă legendă scrisă cu majuscule: "SOON" (în curând).



Întrebat de The Atlantic într-un interviu telefonic despre implicațiile operațiunii militare din Venezuela pentru Groenlanda, Trump a declarat că este la latitudinea partenerilor săi să le evalueze.



"Va trebui să-și contureze propria lor opinie. Chiar nu știu", a spus Trump, adăugând: "Dar avem absolut nevoie de Groenlanda. Avem nevoie de ea pentru apărarea noastră. iar Uniunea Europeană are nevoie ca noi să o avem (Groenlanda - n.r.), iar ei știu asta. Groenlanda este înconjurată de nave rusești și chinezești peste tot. Danemarca nu va putea face asta, vă pot spune".

Declarațiile premierului danez

Anterior, premierul danez s-a pronunțat împotriva ambițiilor președintelui SUA. "Îndemn Statele Unite să pună capăt amenințărilor împotriva unui aliat istoric și împotriva unui teritoriu și a unui popor care au spus clar că nu sunt de vânzare", a scris Frederiksen într-un comunicat duminică seara.

"Trebuie să le transmit foarte clar Statelor Unite: este absolut absurd să sugerezi că Statele Unite ar trebui să preia controlul asupra Groenlandei", a adăugat ea.



Prim-ministrul danez a reiterat că Regatul Danemarcei, care include Insulele Feroe și Groenlanda, "este membru al NATO și, prin urmare, beneficiază de garanția de securitate a alianței".



Danemarca este un aliat tradițional și de lungă durată al Statelor Unite, achiziționând în mare parte armament american.



Totodată, Groenlanda, o vastă insulă arctică cu o populație de 57.000 de locuitori, insistă că nu este de vânzare și dorește să-și decidă propriul viitor.



În ianuarie 2025, 85% dintre groenlandezi s-au declarat împotriva unei eventuale apartenențe la Statele Unite, potrivit unui sondaj publicat în cotidianul groenlandez Sermitsiaq. Doar 6% s-au declarat în favoarea unei astfel de opțiuni.



La sfârșitul lunii martie 2025, vicepreședintele american JD Vance a provocat tensiuni după ce a intenționat să viziteze teritoriul fără să fie invitat. În cele din urmă, a abandonat ideea, mulțumindu-se să viziteze singura bază militară americană din acest teritoriu.



La sfârșitul lunii august, televiziunea daneză a dezvăluit că cel puțin trei americani având legătură cu Donald Trump au efectuat operațiuni de influență în acest teritoriu polar.



Trump a adus în discuție în repetate rânduri ideea anexării Groenlandei și nu a exclus utilizarea forței militare în acest sens, amintește dpa.

