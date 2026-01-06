Locuitorii din Stockholm se deplasează cu schiurile pe străzi

În acest weekend, numeroși suedezi au ales metode neobișnuite de deplasare, renunțând la mijloacele clasice și optând pentru schiuri. Nu doar pădurile sau parcurile au fost luate cu asalt, ci și străzile orașului, aproape pustii în anumite zone.

Printre cei care au avut curajul să schieze prin cartierele rezidențiale se numără și Frida Löfqvist, o localnică din Örnsberg. Entuziasmată de zăpada proaspătă, aceasta a ieșit la schi în toiul nopții, traversând străzile din Aspudden și Örnsberg. Experiența a fost, potrivit propriei descrieri, una memorabilă, care i-a oferit o stare de libertate și energie rar întâlnită.

Stratul de zăpadă, care a ajuns pe alocuri la aproximativ 20 de centimetri, a permis o alunecare bună atât pe străzile lăturalnice, cât și pe unele artere principale. Traficul a fost redus, Frida întâlnind mai ales utilaje de deszăpezire și foarte puține autoturisme.

Într-o altă zonă a orașului, în Söderort, Håkan Slättman a demonstrat că schiurile pot fi utile și în activitățile de zi cu zi. Acesta a ales să se deplaseze pe schiuri până la pârtia din apropiere, profitând de drum pentru a transporta și deșeurile reciclabile. Cu rucsacul în spate și schiurile în picioare, bărbatul a fost surprins la punctul de colectare, testând condițiile de alunecare înainte de a-și continua traseul.

Creativitatea locuitorilor nu s-a oprit aici. În cartierul Södermalm, pe o pistă de biciclete, Noa Johansson Korkkinen, în vârstă de 22 de ani, a ales să combine schiatul cu plimbarea câinelui. Ajutat de Saska, o cățelușă energică, tânărul a atins viteze considerabile, experiența fiind una solicitantă, dar extrem de distractivă.

Pe străzile acoperite de zăpadă au fost văzute și familii. Andreas Bodström și fiica sa de opt ani au ales să iasă la schi în parc, considerând că ocazia este prea rară pentru a fi ratată. Deși inițial plănuiau să ajungă pe o pârtie amenajată, au decis să profite de zăpada din oraș, adaptându-se rapid condițiilor.

Fenomenul arată încă o dată modul în care suedezii reușesc să transforme iarna într-o oportunitate, nu într-un obstacol, găsind soluții ingenioase și pline de voie bună pentru a se bucura de sezonul rece.